Алтайский спортсмен стал серебряным призером Кубка содружества по биатлону

Второе место гонки этапа RAPI Кубка содружества в Минской области занял биатлонист из Заринска Даниил Серохвостов, пишет «Алтайский спорт».

В соревнованиях приняли участие сильнейшие стреляющие лыжники России и Белоруссии: Эдуард Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Карим Халили, Александр Поварницын, лидер общего зачета Кубка Содружества белорус Антон Смольский и его соотечественник Дмитрий Лазовский.

Спринтерская гонка у мужчин состоялась длиной в 10 км.

В результате верхнюю ступень на пьедестале занял участник из Белоруссии Дмитрий Лазовский.

Серохвостов стартовал пятым и отставал от лидера всего на 14 секунд, но вскоре догнал.

Однако из-за единственного промаха завоевать победу алтайскому спортсмену не удалось. Третье место занял Эдуард Латыпов.

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