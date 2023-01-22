Алтайский спортсмен стал серебряным призером Кубка содружества по биатлону

В соревнованиях приняли участие сильнейшие стреляющие лыжники России и Белоруссии: Эдуард Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Карим Халили, Александр Поварницын, лидер общего зачета Кубка Содружества белорус Антон Смольский и его соотечественник Дмитрий Лазовский.
Спринтерская гонка у мужчин состоялась длиной в 10 км.
В результате верхнюю ступень на пьедестале занял участник из Белоруссии Дмитрий Лазовский.
Серохвостов стартовал пятым и отставал от лидера всего на 14 секунд, но вскоре догнал.
Однако из-за единственного промаха завоевать победу алтайскому спортсмену не удалось. Третье место занял Эдуард Латыпов.
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