Алтайский тренер по боксу обматерил судей и нарвался на серьезные неприятности

Известный в прошлом боксер-профессионал, а ныне тренер спортивного клуба «Кросс» Рудольф Асатурян может лишиться возможности присутствовать на каких-либо соревнованиях. Причиной этому стала эмоциональная выходка на одном из краевых турниров.

Инцидент произошел на турнире в честь 10-летия спортивной школы «Алтайский ринг». В заключительный день соревнований Асатурян, видимо, не довольный решением судей громко и не очень уважительно отозвался об их работе.

Досталось и представителям краевой федерации бокса, которые присутствовали тут же.

В организации такое поведение бывшего боксера и тренера просто так не простили. 12 октября комиссия по этике вынесло вердикт: лишить Рудольфа Асатуряна возможности присутствовать на каких-либо турнирах.

А его подопечному — Аббосу Фазилову, который не вышел на награждение, вынести предупреждение.

К слову, комиссия по этике готова пойти на уступки, если разгоряченный тренер принесет извинения либо в соцсетях, либо лично членам федерации бокса, каковым он тоже является.

В Instagram бывшего Чемпиона России по боксу по этому поводу пока ничего нет.