Алтайский тренер по боксу обматерил судей и нарвался на серьезные неприятности

Инцидент произошел на турнире в честь 10-летия спортивной школы «Алтайский ринг». В заключительный день соревнований Асатурян, видимо, не довольный решением судей громко и не очень уважительно отозвался об их работе.
Досталось и представителям краевой федерации бокса, которые присутствовали тут же.
В организации такое поведение бывшего боксера и тренера просто так не простили. 12 октября комиссия по этике вынесло вердикт: лишить Рудольфа Асатуряна возможности присутствовать на каких-либо турнирах.
А его подопечному — Аббосу Фазилову, который не вышел на награждение, вынести предупреждение.
К слову, комиссия по этике готова пойти на уступки, если разгоряченный тренер принесет извинения либо в соцсетях, либо лично членам федерации бокса, каковым он тоже является.
В Instagram бывшего Чемпиона России по боксу по этому поводу пока ничего нет.