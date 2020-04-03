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Спорт

Алтайского гимнаста Сергея Найдина могли заразить коронавирусом нерадивые фехтовальщики

2 апреля стало известно, что с подозрением на коронавирус в больницу попал молодой алтайский гимнаст Сергей Найдин. Как сообщает ТАСС, он сейчас находится больнице Солнечногорска в Подмосковье. Altapress.ru стали известны подробности этой истории.

Спортсмен Сергей Найдин
Спортсмен Сергей Найдин
vk.com/id306829274

В середине марта Сергей Найдин был вызван на сборы, который организовывал федеральный Центр спортивной подготовки. Атлетов со всей России собрали на базе Озеро Круглое. Судя по всему, здесь он и подхватил коронавирус.

Источником могли стать фехтовальщики, которые первые почувствовали себя плохо. После этого всех спортсменов перевели на карантин на другую базу в Новогорск.

Помимо самого Найдине вирус подтвердился у главного тренера России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко.

Как стало известно altapress.ru, сегодня, 2 апреля, в Барнаул вернулся личный тренер нашего гимнаста Сергей Степаненко. Его результаты на коронавирус оказались отрицательными, но режим самоизоляции ему все равно нужно соблюдать.

Как чувствует себя спортсмен

По сообщению ТАСС, самочувствие у Сергея Найдина удовлетворительное. В больнице он проведет как минимум две недели.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса все спортивные и массовые физкультурные мероприятия в Алтайском крае отменены. Тренировочный процесс полностью приостановлен.

Справка

Сергей Найдин родился в Барнауле в 2001 году. Выступает за команду СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина.

Является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. В 2016 году он стал победителем и призером первенства Европы и победителем первенства России.

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