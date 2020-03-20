На Алтае ограничили тренировки и предписали спортсменам мерить температуру

19 марта министерство спорта Алтайского края ввело дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. Тремя днями ранее ведомство отменило все спортивные соревнования и физкультурные мероприятия.

В новом приказе минспорта края говорится о том, что подведомственные федерации и другие физкультурно-спортивные организации должны извещать ведомство о случаях заболеваний среди спортсменов, тренеров или других специалистов по электронной почте.

Чтобы как можно быстрее выявить заболевших и изолировать их, минспорт предписал «подведам» ежедневно мерить температуру тела работников. А в помещениях тщательнее проводить уборку.

Появились разъяснения относительно тренировочного процесса. С 21 марта по 10 апреля тренировки будут ограничены, если количество спортсменов превышает 30 человек, а у детей нет письменного согласия родителей или законных представителей.

Что будет с нарушителями

По словам Алексея Перфильева, министра спорта Алтайского края, все введенные ограничения являются обязательными. В отношении нарушителей могут применяться административные и управленческие санкции.

«Повлиять и наказать сможем», — отметил министр.