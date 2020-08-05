«Ангелы Плющенко»: не чемпионские страсти накаляются на именитых катках

Очередной скандальный переход спортсменки из группы «штучного тренера» Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко рассмотрела Федерация фигурного катания.

Глава организации Александр Коган заявил в интервью RT, что документально переход не подтвержден ни одной из сторон.

Но даже в случае, когда документы появятся, фигуристке не разрешат выступать за команду «Ангелы Плющенко» в этом сезоне. Дело в том, что трансферное окно в фигурном катании действует с 1 апреля по 31 мая.

Однако это не означает, что 16-летняя чемпионка Европы вообще не выйдет на лед. В протоколах будет написано, что она выступает за клуб «Самбо-70», очки в рейтинге пойдут в зачет «Хрустальному».

Финансы

Если Алена Косторная займет призовое место, процент от финансовых призовых получит Евгений Плющенко.

Ушли от Тутберидзе

В разное время Тутберидзе покинули Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Александра Трусова и другие прославленные или подающие надежды фигуристки. В команду Плющенко перешел также один из тренеров юниоров Сергей Розанов.

Владимир Путин и тренер Этери Тутберидзе. kremlin.ru

Бренд и контракты

Почему Тутберидзе покидают те, кто добился там успеха?

Дмитрий Кузнецов,

журналист «Спорт-экспресса»:

— От Этери Тутберидзе молодые фигуристки уходят по нескольким причинам. Скорее всего, у Косторной были причины экономического характера, потому что Этери Тутберидзе и ее команда — каток «Хрустальный» — работают больше на бренд Тутберидзе, а фигуристы хотят развиваться сами, хотят получать рекламные контракты, и тут вовремя подвернулся конкурент Тутберидзе Евгений Плющенко, который этих спонсоров может привести. Другие причины — это, в частности, серьезное психологическое давление, которое оказывает Этери Тутберидзе на фигуристок. Это не плохо и не хорошо, просто уровень дисциплины на катке «Хрустальный» гораздо жестче, чем на других катках.

Сама Косторная молчит о причинах своего ухода от Тутберидзе, пишет bfm.ru. Этери Георгиевна и хореограф команды Даниил Глейхенгауз рассказали, что им спортсменка сообщила о своем уходе лишь в конце июля, отметив, что договорилась тренироваться с Плющенко еще в мае. Плющенко опроверг этот факт.

Новые программы

«Забавно вышло, что именно Алене в этом году были первые поставлены обе программы. Я сам был очень доволен тем, как у нас получилась программа, и самое странное в этом всем, что нравилось и самой Алене. А потом резко где-то в середине июля она начинает плохо тренироваться, не выполнять наши задания, огрызаться и всем видом показывать, что что-то не так. И Алена заявляет о том, что она больше не хочет тренироваться, что она уже договорилась о том, что она будет тренироваться в группе Плющенко», — рассказал хореограф команды Глейхенгауз.

Собственность

Плющенко уже заявил — программы, подготовленные с Глейхенгаузом, Косторная катать не будет. Под нее будут поставлены другие номера. <Впрочем, в том, что это удастся сделать оперативно и качественно, эксперты от фигурного катания сомневаются.>

Если же на льду спортсменка появится со старой или незначительно измененной программой, это может закончиться разбирательством, вплоть до судебного, поскольку постановка — интеллектуальная собственность.

Защита тренера

Вопрос смены клуба необходимо проработать, поскольку сегодня тренер, по сути, никак не защищен. Если спортсмен решает уйти посреди сезона, никаких санкций не предусмотрено, отмечает чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер Илья Авербух.

Тутберидзе о наставнике

Ранее Тутберидзе высказалась о Плющенко, как о новом наставнике сборной РФ. О новой работе двукратного Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Центре спортивной подготовки сборных команд России сообщил интернет-ресурс «Супер!».

«Что за бред. Тренеров сборной штук пятьдесят, в том числе и Плющенко», — сказала Тутберидзе.

«У него вроде не было никаких особых достижений на ниве тренерства. За имя назначают? За былые заслуги?», «Трусова перешла к Плющенко, являясь фигуристкой сборной России, только поэтому Плющенко теперь один из тренеров сборной России. Как и Этери, Мишин и многие-многие другие», — отреагировали комментаторы.

Тутберидзе называют «штучным тренером» за многих юных воспитанников, которые оказывались на пьедестале на многих мировых турнирах.