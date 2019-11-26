Антидопинговый комитет предложил отстранить Россию от международных соревнований на четыре года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, пишет The New York Times . Пресс-служба агентства подтвердила опубликованную информацию.

«Решение может привести к тому, что российские спортсмены и команды будут отстранены не только от Олимпиады в Токио в следующем году, но и от ряда других крупных соревнования», — пишет издание.

В предлагаемых рекомендациях WADA сказано, что российские спортсмены будут соревноваться на Играх—2020 в нейтральной форме и собирать любые завоеванные ими медали без поднятия государственного флага и исполнения гимна страны.

Пресс-служба WADA подтвердила информацию о рекомендации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, добавив, что в случае одобрения исполкомом решения, Россия в течение этого срока не сможет и принимать международные соревнования.

Скандал

Ранее комитет WADA рекомендовал исполкому организации признать, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует стандартам международного антидопингового кодекса, пишет znak.com.

Поводом стали обнаруженные несоответствия в базе данных допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории, которую российская сторона передала WADA в начале 2019 года.

Олимпийские игры 2020 года в Токио

WADA подозревает 298 российских спортсменов <данные на июль> в нарушении антидопинговых правил на основе данных московской лаборатории.

Пресс-служба агентства заявила об этом на основании проверки первой группы данных Московской антидопинговой лаборатории

Игры-2018

Из-за допингового скандала Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил российской сборной участвовать в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в полном составе.

«Чистым» спортсменам из России МОК позволил выступать на Играх только в нейтральном статусе, их форма содержала аббревиатуру OAR — Olympic Athlete from Russia.

Российским атлетам было запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.