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Спорт

Автомобиль насмерть сбил 25-летнюю японскую спортсменку во время тренировки

25-летняя триатлонистка из Японии Цудой Миядзаки погибла в ДТП во время тренировки во Франции. Об этом сообщила «Лента.ру».

Цудой Миядзаки.
Цудой Миядзаки.
World Triathlon.

25-летнюю спортсменку насмерть сбила машина во время велотренировки.

Трагедия произошла недалеко от Орлеана (Франция), где Миядзаки проходила индивидуальный сбор. World Triathlon и Японский союз триатлонистов выразили соболезнования в связи со случившимся.

В 2019 году Цудой Миядзаки выиграла молодежное первенство Японии по триатлону. На родине ее считали претенденткой на медали на Олимпиаде-2024 в Париже.

Местные власти начали расследование обстоятельств трагедии. Также в работу включены местные сотрудники World Triathlon.

Ранее 12-летняя шахматистка погибла во время первенства России в Лоо.

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