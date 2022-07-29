Автомобиль насмерть сбил 25-летнюю японскую спортсменку во время тренировки

25-летнюю спортсменку насмерть сбила машина во время велотренировки.
Трагедия произошла недалеко от Орлеана (Франция), где Миядзаки проходила индивидуальный сбор. World Triathlon и Японский союз триатлонистов выразили соболезнования в связи со случившимся.
В 2019 году Цудой Миядзаки выиграла молодежное первенство Японии по триатлону. На родине ее считали претенденткой на медали на Олимпиаде-2024 в Париже.
Местные власти начали расследование обстоятельств трагедии. Также в работу включены местные сотрудники World Triathlon.
Ранее 12-летняя шахматистка погибла во время первенства России в Лоо.