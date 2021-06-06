Барнаулец принес победу сборной России в матче с Болгарией

Сборная России под руководством Станислава Черчесова обыграла команду Болгарии в контрольном матче перед стартом ЕВРО-2020, пишет Газета.ру. Единственный гол в этой встрече забил барнаулец Александр Соболев.

Соболев забил победный мяч россиян на 84-й минуте. Нападающий реализовал пенальти, назначенный за нарушение против Алексея Миранчука.

Это третий гол для барнаульца в составе сборной России.

Также отечественной команде удалось впервые с ноября 2020-го сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, Евро-2020 был перенесен на этот год из-за пандемии. Чемпионат пройдет с одиннадцатого июня по одиннадцатое июля в одиннадцати городах по всей Европе. Первый матч на групповом этапе россияне сыграют 12 июня с Бельгией. 16 июня команда Станислава Черчесова встретится с финнами, а 21 июня сборная России сыграет с Данией. Первые два матча пройдут на «Санкт-Петербург Арене», а заключительная игра группового этапа состоится в Копенгагене.

Справка

23-летний Соболев является уроженцем Барнаула, до 2016 года он находился в системе местного «Динамо». Однако из-за реорганизации юридического лица клуба учитываются не все года воспитания футболиста, а лишь последние три.

После «Динамо» Соболев выступал за «Томь», в январе 2018-го перебрался в «Крылья Советов», а летом 2020 года оформил трансфер в «Спартак» за объявленную сумму 4,5 миллиона евро.