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Спорт

Барнаулькая спортсменка с ПОДА вновь стала чемпионкой по пауэрлифтингу

Двухкратная чемпионка паралимпийских игр Тамара Подпальная победила на Кубке России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В весовой категории 61 кг она получила результат — 120 кг. Об этом пишет «Алтайский спорт».

Тамара Подпальная на соревнованиях.
Тамара Подпальная на соревнованиях.
"Алтайский спорт".

Соревнования проходили в Брянске во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко. В них приняли участие более 130 спортсменов со всей России.

Заниматься пауэрлифтингом Тамара начала после рождения дочери в 1997 году, для корректировки фигуры. Тренирует ее муж Андрей Подпальный.

Спортсменка — двукратная чемпионка (2000, 2004) и серебряная призерка (2012) паралимпийских игр по пауэрлифтингу, в весовой категории до 52 кг. Также она двукратная чемпионка мира.

На нынешнем чемпионате России Алтайский край представляло трио: Тамара Подпальная, Александр Аксенов и Дмитрий Черемисин.

Мужская часть делегации в тройку лидеров не вошла. Александр Аксенов занял пятое место в категории 72 кг, а Дмитрий Черемисин — 4-е место в категории 107 кг.

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