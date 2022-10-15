Барнаулькая спортсменка с ПОДА вновь стала чемпионкой по пауэрлифтингу

Соревнования проходили в Брянске во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко. В них приняли участие более 130 спортсменов со всей России.
Заниматься пауэрлифтингом Тамара начала после рождения дочери в 1997 году, для корректировки фигуры. Тренирует ее муж Андрей Подпальный.
Спортсменка — двукратная чемпионка (2000, 2004) и серебряная призерка (2012) паралимпийских игр по пауэрлифтингу, в весовой категории до 52 кг. Также она двукратная чемпионка мира.
На нынешнем чемпионате России Алтайский край представляло трио: Тамара Подпальная, Александр Аксенов и Дмитрий Черемисин.
Мужская часть делегации в тройку лидеров не вошла. Александр Аксенов занял пятое место в категории 72 кг, а Дмитрий Черемисин — 4-е место в категории 107 кг.