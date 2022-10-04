Пожалуй, самому титулованному современному алтайскому спортсмену — Сергею Шубенкову — 4 октября исполнилось 32 года. Altapress.ru поздравляет барьериста и вспоминает факты из его насыщенной биографии.

1. Сергей вырос в спортивной семье. Его мама — Наталья Шубенкова, вице-чемпионка Европы 1986 года в семиборье, многократная чемпионка СССР, участница Олимпийских игр 1988 года (4-е место в семиборье), экс-рекордсменка СССР в семиборье. Отец — Владимир Шубенков, директор барнаульской СДЮШОР № 3.

Сергей Шубенков с мамой. из архива семьи Шубенковых

2. Маленький Сережа с детства окунался в спортивную атмосферу — впервые он побывал на сборах с мамой в полгода. Об этом его отец рассказал «Алтайскому спорту».

Сергей Шубенков с отцом. из архива семьи Шубенковых

3. Шубенков — чемпион мира 2015 года, трехкратный чемпион Европы. Рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами (12,92 секунд). Единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров.

Юный Сергей Шубенков. из архива семьи Шубенковых

4. У алтайского спринтера диплом юриста — он окончил АлтГУ. С женой Анной Шубенков познакомился во время учебы в вузе.

5. Сергей дважды «батя», как он сам себя называет. У него два сына, Ярослав (2018) и Константин (2020). Посты в соцсетях с детьми он сопровождает хештегом #Шубабатя.

6. Шубенков тренируется в том числе в Барнауле: его можно увидеть на «Трассе здоровья», стадионе «Лабиринт», футбольном стадионе «Динамо», где он бегает по дорожке и лестницам на трибунах.

Сергей Шубенков. из личного архива в соцсетях

7. Сергей регулярно борется за барнаульский спорт. Он выступал против переделки манежа АлтГТУ, так как, по его словам, местные легкоатлеты потеряли локацию для тренировок и проведения соревнований в зимний период. Регулярно привлекает внимание к состоянию спортивных стадионов и тира школы олимпийского резерва, «кишке», где тренируются легкоатлеты.

8. В 2013 году спортсмен снялся обнаженным для журнала Vogue. Его фото выходили в августовском номере с текстом под заголовком: «Аполлон барнаульский».

Сергей Шубенков. скриншот страницы журнала Vogue , август 2013

9. Шубенков все еще в строю. 2 августа 2022 года прошел чемпионат России по легкой атлетике в Чебоксарах. Там барнаулец завоевал золото.