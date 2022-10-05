5 октября
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Спорт

В Алтайском крае могут в скором времени утвердить нового министра

Максим Рябцев, вероятнее всего, в ближайшее время станет новым министром спорта Алтайского края. Ведомство с апреля 2022 года работает без руководителя. На это уже не единожды обращали внимание представители спортивной общественности и депутаты.

Максим Рябцев (справа) награждает футболистов.
Максим Рябцев (справа) награждает футболистов.
Ирина Пергаева

По информации altapress.ru, заявление о назначении Максима Рябцева находится на подписи у губернатора Виктора Томенко. Это подтверждают несколько источников в спортивной среде.

Прежний министр спорта Алексей Перфильев покинул свой пост еще 13 апреля 2022 года по семейным обстоятельствам. Спустя месяц в кулуарах заговорили о возможном приемнике.

Речь шла о четырех претендентах, среди них называли Максима Рябцева, который был у Перфильева в заместителях и его бывшего коллегу Юрия Самсоненко.

Максим Рябцев (справа).
Максим Рябцев (справа).
Алтайский спорт\www.altaisport.ru

Также, по мнению инсайдеров, на должность претендовали депутат Алтайского Заксобрания, заслуженный мастер спорта России по дзюдо и бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов и глава фракции единороссов в Барнаульской гордуме, президент Федерации кикбоксинга Алтайского края Вячеслав Перерядов.

Среди возможных кандидатов называли и некого претендента из Красноярского края. Однако назначение так и не произошло.

Минувшим летом на этот факт обратили внимание алтайские депутаты. Антон Арцибашев, представляющий фракцию КПРФ в Алтайском крае, рассказал на одной из сессий АКЗС, что обращающиеся к нему представители спортивного сектора обеспокоены, что в регионе до сих пор не назначен профильный министр.

Депутат утверждал: отсутствие главы ведомства осложнило многие организационные вопросы.

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