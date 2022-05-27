27 мая
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Политика

Четыре чиновника претендуют на место министра спорта Алтайского края

В кулуарах правительства Алтайского края обсуждают возможных претендентов на пост главы Минспорта. На место могут претендовать четыре человека, пишет «Банкфакс».

Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Анна Зайкова

Так, новым министром спорта может стать замминистра спорта Максим Рябцев или его бывший коллега Юрий Самсоненко, который по неизвестным причинам покинул должность замглавы министерства по непонятным причинам.

Также, по мнению инсайдеров издания, на должность претендуют депутат Алтайского Заксобрания, заслуженный мастер спорта России по дзюдо и бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов и глава фракции единороссов в Барнаульской гордуме, президент Федерации кикбоксинга Алтайского края Вячеслав Перерядов.

Напомним, глава минспорта Алтайского края Алексей Перфильев официально уволился 19 апреля, объяснив поступок семейными обстоятельствами.

Ранее стало известно, что политик-трансгендер хочет заманить Ксению Собчак на выборы в Барнауле.

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