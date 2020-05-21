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Коронавирус

Барнаульская горбольница № 5 получит от сборной России респираторы и деньги

Ведущие шахматисты России провели благотворительный турнир «Сборная — России» в помощь региональным больницам, где лечат от коронавируса. В общей сложности было собрано 24 млн рублей. Часть средств направят в Барнаульскую горбольницу № 5.

Шахматы. Конфликт.
Шахматы. Конфликт.
СС0

Как сообщили в Российской шахматной федерации, в Барнаул 22 мая будут отправлены 3 тыс. респираторов марки FFP3 и 350 тыс. рублей.

Напомним, в благотворительном турнире принимали участие 8 ведущих шахматистов страны, в том числе экс-чемпион мира Владимир Крамник (он выступил инициатором соревнования), а также вице-чемпион мира Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Евгений Томашевский и другие сборники. Победу в итоге одержал неоднократный победитель шахматных Олимпиад и чемпионатов мира в составе сборной Александр Грищук.

Смысл соревнований был в том, что все средства, поступавшие на специальный счет, передавались в том или ином виде региональным больницам. При этом каждый из шахматистов имел право выбрать две больницы, которым нужна помощь.

Международный гроссмейстер, старший тренер сборной России Александр Рязанцев.
Международный гроссмейстер, старший тренер сборной России Александр Рязанцев.
Федерация шахмат России.

Барнаульскую горбольницу № 5 выбрал международный гроссмейстер, старший тренер сборной России Александр Рязанцев. Он родом с Урала, поэтому также в качестве получателя матпомощи указал Центральную городскую больницу № 24 Екатеринбурга.

Федерация шахмат Алтайского края 21 мая в 19.00 проводит в Интернете свой благотворительный турнир в честь региональных медиков. Подробности — на сайте федерации.

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