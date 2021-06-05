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Спорт

Барнаульская школа попала в российский ТОП-5 по шахматам

Барнаульская школа-гимназия № 42 заняла 4-е место на всероссийской финале «Белая ладья» в Сочи. В турнире были представлены команды из всех 85 регионов страны.

Шахматная команда барнаульской гимназии № 42.
Шахматная команда барнаульской гимназии № 42.
Федерация шахмат Алтайского края.

В 42-й гимназии шахматы развиваются благодаря настойчивости тренера, мастера ФИДЕ Татьяны Цепенниковой. Она в очередной раз сумела подготовить хорошую команду, успешно представляющую Алтайский край.

Выше барнаульцев в турнире оказались лишь школы из Москвы, Московской области и Татарстана.

Барнаульцы играли в составе: Владимир Юсупходжаев, Михаил Петров, Артем Мещеряков и Дарья Хегай. Ребята выиграли 5 матчей, один завершили вничью и три проиграли.

Напомним, что на днях барнаульская гимназия № 42, вместе с барнаульским лицеем № 124 и Бийским лицеем-интернатом была включена в число лучших в России по подготовке абитуриентов для ведущих технических вузов страны.

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