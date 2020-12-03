Занятия в тренажерном зале популярны среди всех возрастов. Вариантов привести свое тело в порядок много: можно заниматься с персональным тренером, тренироваться самостоятельно в тренажерном зале или дома по видеороликам из YouTube. О том, насколько эффективен каждый из этих способов рассказали барнаульские тренеры.

Новичок в зале

«В первую очередь мы преследуем цель улучшения здоровья, а уже потом все остальное, — говорит тренер-инструктор тренажерного зала „Атлетик“ Александра Юманова. — Для нашего региона, в частности для Барнаула, характерно, что во многих залах присутствует дежурный тренер, который может помочь новичку. Большинство залов предлагает написание программы тренировок и питания индивидуально для каждого, с учетом особенностей здоровья и преследуемых целей».

Дежурный тренер объяснит и покажет правильную технику выполнения упражнений.

Самостоятельно тренироваться можно. Самое главное — подходить к этому вопросу аккуратно. Если нет дежурного тренера в зале, то лучше не импровизировать с техникой, а хотя бы пару занятий взять у персонального тренера. С ним вы заучите технику выполнения и прочувствуете, как в том или ином упражнении работают мышцы.

«Практически в каждом зале есть дежурный тренер, который подскажет и поправит. Но он не будет ходить за тобой всю тренировку, у него еще десяток людей, которым нужно помочь», — говорит мастер спорта по пауэрлифтингу, тренер СТЗ ST Gym Юлия Лебедева.

Тренажерный зал СС0

Электронный тренер

Сейчас существует очень много программ, облегчающие жизнь тренирующимся. Это смарт-часы или трекеры, в которых есть пульсометр. Они контролируют нужный пульс между подходами. Это помогает тренировать сердечно-сосудистую систему и не доводить частоту пульса до предела, особенно новичкам.

Таймер или специальное приложение поможет систематизировать отдых между подходами. Важно успеть набраться сил для нового подхода, но в то же время, сильно долгий перерыв уменьшит эффективность выполнения всего упражнения.

Есть множество приложений, в которых показаны упражнения и техника выполнения. В них также отмечены задействованные мышцы. Если подходить к составлению программы с умом, зная биомеханику, приложения могут быть хорошим подспорьем для тех, кто не хочет переплачивать за составление программы.

Однако, специалисты утверждают, что самостоятельно написанная программа не настолько дисциплинирует, как четкий список упражнений от тренера. Мол, сегодня поделаю это, завтра то, а послезавтра вообще уберу это упражнение из программы, мне оно не очень нравится.

Фитнес. Спорт. CC0

Отслеживание питания так же важно, как и сами тренировки. При наращивании мышечной массы важно поглощать достаточное количество белка, а при похудении — не злоупотреблять углеводами. Помогут в этом электронные дневники питания, в которых уже автоматически высчитаны белки, жиры и углеводы во многих продуктах.

«На мой взгляд нет ничего лучше грамотного специалиста рядом. Главное — найти того, кто по-настоящему обладает этими знаниями, а не тех, кто просто берет информацию из интернета и выдает ее за свою, при собственном поверхностном уровне знаний», — считает Юлия Лебедева.

Занимаемся дома

«Эффект от домашних тренировок конечно будет, если есть весь необходимый инвентарь. Также нельзя забывать про соблюдение правильного питания. А самое главное — нужна сила воли, чтобы гонять самого себя», — замечает мастер спорта международного класса, персональный тренер СТЗ ST Gym Константин Шеслер.

В принципе, результат есть от занятий любыми физическими упражнениями. От домашних тренировок тоже будет эффект, но не такой быстрый и качественный. Ведь в тренажерном зале есть весь необходимый инвентарь — гантели, скамьи, штанги и т. д. Дома же организовать место для тренировок достаточно проблематично.

Полумарафон «Горный за бег». Фото предоставлено организатором забега

Здесь, как и с тренировками в зале, важна дисциплина. Они должны быть регулярными и стабильными. Минус в том, что ты не видишь себя со стороны, и поправить технику выполнения некому.

Зачастую, не соблюдается время отдыха между подходами — то отвлекли домашние дела, то члены семьи.

Походы в тренажерный зал систематизируют тренировки. Это смена обстановки, общение с новыми людьми.

Кроме того, есть упражнения, которые нельзя выполнять без присмотра тренера. Особенно в первый раз. «К таким относятся базовые упражнения — жим штанги лежа, приседания со штангой и другие. Упражнения с большими весами нужно выполнять только под присмотром дежурного или персонального тренера. Он не только подскажет по технике выполнения, но и подстрахует», — говорит Константин Шеслер.

Евгения Зубрицкая