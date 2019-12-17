Барнаульские водники, покорившие реки Чечни, выиграли чемпионат России

Сборная команда спортсменов-водников из Барнаула, Иркутска и Москвы, покорившая в мае 2019 года несколько рек Ингушетии и Чечни, стала чемпионом России по спортивному туризму.

Как это было

Костяк команды сформировался в 2008 году. На сегодняшний день у всех за плечами десятки самых опасных рек планеты. Идея покорить реки Северного Кавказа возникла потому что ребята долгое время оказывались вторыми, а хотелось быть первыми. Кавказ долгое время был недоступен из-за неспокойной обстановки, но сейчас такое путешествие стало возможным.

Ребята стали первопроходцами более двух десятков порогов высшей категории сложности на реках Фортанга, Асса и Чанты-Аргун.

Николай Бондаренко,

путешественник , участник экспедиции:

Река Асса полностью оправдывает свое название. Так мы там «натанцевались». На ней все пороги высшей, шестой категории сложности с пятиметровыми водопадами.

Для путешествия в Аргунское ущелье путешественникам пришлось получать специальное разрешение ФСБ, там всего 600 метров до грузинской границы.

Экипаж барнаульцев — Сергей Блошкин, Николай Бондаренко, Владислав Зырянов и Сергей Митюков — первыми штурмовали самый страшный каскад на Аргуне.

Николай Бондаренко,

путешественник:

От пограничной заставы мы съездили посмотреть на маршрут: шесть километров ущелья, четыре прекрасных порога. Один каньон вообще глухой, отвесный. Чтобы увидеть реку, пришлось в альпинистском снаряжении спускаться.

Экспедиция на Северный Кавказ проходила с 29 апреля по 11 мая.

Что такое чемпионат России

«Чемпионат проходит так. Все команды заявляют свои путешествия в любой точке планеты, предоставляют подробные оисание фото и видеоотчеты, — рассказывает Николай Бондаренко. — Командам ставят так называемые мастерские баллы, судя по множеству критериев — сложность маршрута, новизна, полезность, опасность и прочее.

Команда получила высшую оценку — 20 мастерских баллов. Если такое количество набрать за четыре года, то можно стать мастером спорта России по водному туризму, ребята умудрились собрать их за один поход.

Конкуренция, по словам участников экспедиции, была серьезной. Всего на чемпионат заявили 18 маршрутов 5 и 6 категории сложности. Спортсмены побывали на реках Алтая, Памира и Тянь-Шаня, в Киргизии, на Алтае, в Киргизии, Абхазии, Колумбии.