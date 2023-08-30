30 августа
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Спорт

Барнаульский футболист Александр Соболев вывел "Спартак" на поле в статусе капитана

Барнаулец Александр Соболев, выступающий за московский "Спартак", вывел команду на поле с капитанской повязкой, сообщает "Чемпионат".

Александр Соболев.
Александр Соболев.
spartak.com

Спортсмен оценил честь быть в роли капитана во время матча с "Ахматом".

"Воспринял спокойно, ничего особенного. Понятно, что это большая ответственность, для меня честь", - сказал Соболев.

Игра завершилась вничью - 0:0. Это был шестой тур Российской премьер-лиги из 30.

Пока что "Спартак" идет на седьмой строчке из 16 команд.

Александр Соболев выступает за красно-белый клуб с лета 2020 года. За столичный клуб он провел 111 игр, забив 52 гола.

Ранее депутат призвал Соболева, назвавшего город деревней, извиниться - футболист упомянул Барнаул во время интервью спортивному изданию.

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