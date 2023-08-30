Барнаульский футболист Александр Соболев вывел "Спартак" на поле в статусе капитана

Спортсмен оценил честь быть в роли капитана во время матча с "Ахматом".
"Воспринял спокойно, ничего особенного. Понятно, что это большая ответственность, для меня честь", - сказал Соболев.
Игра завершилась вничью - 0:0. Это был шестой тур Российской премьер-лиги из 30.
Пока что "Спартак" идет на седьмой строчке из 16 команд.
Александр Соболев выступает за красно-белый клуб с лета 2020 года. За столичный клуб он провел 111 игр, забив 52 гола.
Ранее депутат призвал Соболева, назвавшего город деревней, извиниться - футболист упомянул Барнаул во время интервью спортивному изданию.