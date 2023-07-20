20 июля
﻿
Спорт

Депутат призвал барнаульского футболиста Соболева, назвавшего город деревней, извиниться

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал к извинениям футболиста Александра Соболева, назвавшего Барнаул деревней, сообщает "Атмосфера".

Александр Соболев.
Александр Соболев.
spartak.com

Напомним, нападающий футбольного клуба "Спартак" в недавнем интервью на вопрос о знакомстве с женой сказал, что "Барнаул - такая деревня, где вся молодежь друг друга знает".

Сам Александр родился в Барнауле в 1997 году, был воспитанником местного "Динамо" и уехал из города только в 2016 году, перейдя в томскую команду.

В сети Александру Соболеву напомнили, что в Барнауле проживает более 600 тыс. человек, а город занимает 20-ю строчку по численности населения во всей России.

Сергей Булаев.
Сергей Булаев.
akzs.ru

Алтайский депутат также раскритиковал футболиста и призвал извиниться перед барнаульцами.

"Скажи спасибо родному городу, что тебя здесь вырастили и научили играть в футбол. Не надо, не подумав, разбрасываться словами и раздавать клейма", - сказал Сергей Булаев.

Политик отметил, что сам после учебы в Барнауле работал в селе и уважительно относится ко всем населенным пунктам.

Ранее стало известно, что алтайский футболист Александр Жиров будет играть в клубе из высшего дивизиона России.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость