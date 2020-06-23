Барнаульский футболист Соболев забил дебютный гол за «Спартак» и вошел в историю

«За Великий и Могучий „Спартак“! Всех с победой, идем дальше», — подписал Соболев.

Причем Соболев оказался первым футболистом, который забивал голы в ворота арсенальцев в одном сезоне элитной российской лиги, но выступая за две разные команды, отмечает inc-news.ru. В начале чемпионата Соболев играл за самарские «Крылья Советов».

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал первую официальную игру Александра Соболева.

«Саша правильно сделал, что ушел именно к Тедеско, потому что, к сожалению, то, что мы видим в „Крыльях“, мягко выражаясь, оставляет желать лучшего, там не растут футболисты. А Доменико поможет Соболеву раскрыться, потому что он будет футболиста использовать разносторонне и грамотно, не просто столбом в штрафной площадке», — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.