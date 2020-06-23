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Спорт

Барнаульский футболист Соболев забил дебютный гол за «Спартак» и вошел в историю

Нападающий столичного «Спартака» барнаулец Александр Соболев забил первый гол за свой новый клуб. Он открыл счет в матче с тульским «Арсеналом» в 23-м туре РПЛ, «Спартак» в итоге победил — 3:2. Видео гола футболист опубликовал у себя в Instagram.

Футбол.
Футбол.
СС0.

«За Великий и Могучий „Спартак“! Всех с победой, идем дальше», — подписал Соболев.

Причем Соболев оказался первым футболистом, который забивал голы в ворота арсенальцев в одном сезоне элитной российской лиги, но выступая за две разные команды, отмечает inc-news.ru. В начале чемпионата Соболев играл за самарские «Крылья Советов».

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал первую официальную игру Александра Соболева.

«Саша правильно сделал, что ушел именно к Тедеско, потому что, к сожалению, то, что мы видим в „Крыльях“, мягко выражаясь, оставляет желать лучшего, там не растут футболисты. А Доменико поможет Соболеву раскрыться, потому что он будет футболиста использовать разносторонне и грамотно, не просто столбом в штрафной площадке», — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

Соболев перешел в «Спартак» зимой 2020 года на правах аренды из «Крыльев Советов». В мае красно-белые выкупили у самарцев права на игрока.

Александр стал первым воспитанником алтайского футбола, который подписал контракт и выступает за самый популярный клуб страны.

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