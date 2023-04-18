Барнаульский футболист вошел в десятку самых дорогих игроков России

Барнаулец Александр Соболев вошел в десятку самых дорогих российских футболистов. Рейтинг составил портал Transfermarkt.

Центральный нападающий «Спартака» занял седьмое место в списке. Его рыночную стоимость оценили в 9 млн евро.

На первом месте расположился атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин. Его оценили в 25 млн евро.

Второе место поделили вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и атакующий полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Их стоимость — 15 млн евро.

Следующий в рейтинге — полузащитник итальянского «Торино» Алексей Миранчук, затем — нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Также в списке оказались полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, защитник «Спартака» Георгий Джикия, полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов и опорный полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу сыграет в чемпионате Центральной Азии.