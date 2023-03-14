Не плачь, Европа. Сборная России по футболу сыграет в чемпионате Центральной Азии

Новостью поделился пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

Первый чемпионат ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных пройдет с 9 по 21 июня этого года. И Россия тоже там будет.

Помимо нашей сборной, участие в чемпионате CAFA-2023 подтвердили все шесть членов ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.

Напомним, ранее европейская УЕФА и международная ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турниров под своей эгидой.