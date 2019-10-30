Барнаульский хоккеист на пару с Овечкиным стал звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Второй звездой дня стал форвард «Каролины Харрикейнз», уроженец Барнаула Андрей Свечников.

Овечкин в матче с «Торонто» забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Для капитана «Вашингтона» вторая шайба стала 669-й в НХЛ. По этому показателю он вышел на 12-е место в истории лиги, обогнав Люка Робитайла.

Второй звездой дня стал форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников. На его счету две шайбы в матче с «Калгари Флэймз» (2:1), одна из которых была заброшена из-за ворот, пишет РБК.

Третьей звездой игрового дня стал американский форвард «Нэшвилл Предаторз» Ник Бонино. Он забросил все три шайбы в домашнем матче с «Чикаго» (3:0).

Звезды и драка

В апреле в середине первого периода матча серии плей-офф между «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подрался с Андреем Свечниковым, уроженцем Барнаула.

Драка закончилась нокаутом уроженца Барнаула. Игроки получили обоюдное удаление на 5 минут.

Что известно о Свечникове

Андрей Свечников — уроженец Барнаула. У хоккеиста есть старший брат Евгений Свечников, также играющий на позиции нападающего.

Семья Свечниковых жила в Барнауле, но дважды переезжала, чтобы получить доступ к лучшим командам для своих сыновей. Сначала они переехали в Московскую область, затем в Казань. В 2016 году вместе с матерью Андрей Свечников переехал в Маскигон (США).