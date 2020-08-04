Барнаульский хоккеист «нашел щелочку» и разнес соперников в матче НХЛ

Андрей Свечников, выступающий за клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз», разнес «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче квалификации плей-офф 3 августа. Sports.ru пишет , что «паренек из Барнаула» забил три шайбы. Его команда победила со счетом 4:1.

20-летний нападающий Андрей Свечников оформил хет-трик. Много времени на раскачку ему не понадобилось — Свечников «нашел щелочку в ситуации» и «прошил» вратаря уже на 5-ой минуте.

Шикарные голы он также забил 22-й и 55-й минутах.

У соперников единственный гол записал в свой актив россиянин Артемий Панарин.

Что известно об Андрее Свечникове

Андрей Свечников — уроженец Барнаула. У хоккеиста есть старший брат Евгений Свечников, также играющий на позиции нападающего.

Семья Свечниковых жила в Барнауле, но дважды переезжала, чтобы получить доступ к лучшим командам для своих сыновей. Сначала они переехали в Московскую область, затем в Казань. В 2016 году вместе с матерью Андрей Свечников переехал в США.

В апреле в шоу «Хоккейная ночь в Канаде» его эффектный гол признали лучшим в текущем сезоне.