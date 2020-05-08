Барнаульский предприниматель Михаил Дроздов почти достроил свою третью ледовую арену

В августе 2020 года в Рубцовске планируется сдать в эксплуатацию современный ледовый дворец. Строят его на условиях концессии: 50% стоимости объекта взял на себя барнаульский предприниматель Михаил Дроздов. Если все получится, это станет первым подобным примером сотрудничества в сфере российского спорта.

На объекте уже завершаются работы по устройству кровли, ведется кирпичная кладка стен и перегородок, монтаж внутренних сетей отопления и водоснабжения, специалисты собирают конструкции трибун, готовится основание под технологическую плиту ледового поля.

Пропускная способность ледовой арены составит не менее 360 человек в смену, а вместимость до 300 зрителей. Она будет предназначена для массового катания на коньках и проведения учебно-тренировочных занятий.

По словам министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, «складывается отличная картинка».

Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 240 млн рублей, около 120 млн рублей вложил бюджет региона. По условиям концессии, в течение семи лет за Михаилом Дроздовым сохраняется право эксплуатации объекта с возможностью ее пролонгации.

Что еще построил предприниматель

На сегодняшний день Михаилу Дроздову принадлежат два ледовых комплекса в Барнауле — «Карандин-Арена» и дворец спорта «Титов-Арена». Таким образом, площадка в Рубцовске станет для него третьей по счету.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Также на условиях концессии предприниматель возводит современный спортивный комплекс в Бурятии.

Помимо всего прочего есть проект у Дроздова и в Кемеровской области. В Новокузнецке его компания проводит масштабную реконструкцию домашней арены местного клуба «Металлург».