Барнаульский бизнесмен Михаил Дроздов построит еще один ледовый дворец за 1,4 млрд рублей

24 мая в правительстве Бурятии подписали концессионное соглашение между властями региона и барнаульским предпринимателем Михаилом Дроздовым. До 2022 года он должен построить в Улан-Удэ современный ледовый дворец. Стоимость проекта составляет 1,4 млрд рублей.

Как сообщил altapress.ru сам Михаил Дроздов, в настоящий момент проект ледовой арены проходит экспертизу.

В августе планируется начать заливать фундаменты под объект. Активная фаза строительства будет проходить в 2020—2021 годах.

Ранее бурятские СМИ сообщали, что строить ледовый дворец будут с учетом требований регламента Высшей хоккейной лиги. Это подразумевает общее количество зрительских мест — 2,1 тысячи.

Спорткомплекс будет включать две ледовые площадки — основную размером 61×30 м и тренировочную размером 45×20 м. Общая площадь объекта — 16,5 тыс кв.м.

В ледовом дворце будет ресторан с видом на арену, фитнес-центр, спортивные магазины, шахматный клуб.



Кроме того, у объекта будет возможность проводить концерты и другие мероприятия.

Таким образом, у барнаульского предпринимателя находится в собственности или в процессе строительства четыре крупные ледовые площадки — две в Барнауле — «Карандин-Арена» и «Титов-Арена» (бывший Дворец зрелищ и спорта), одна — в Рубцовске, ее строительство сейчас ведется также на условиях концессии, и одна — в Улан-Удэ.

В барнаульском Дворце спорта обнаружились следы пожара Анна Зайкова

Михаил Дроздов,

председатель совета директоров завода «Редукционно-охладительные установки»:

Мы планируем объединить четыре ледовые площадки в единый комплекс, который будет использоваться для формирования сильной хоккейной команды в нашем регионе. В перспективе хоккеисты «Динамо-Алтай» смогут проводить сборы на высокогорной базе в Улан-Удэ для повышения своей выносливости.

Как будут финансировать проект?

Ледовая арена обойдется Бурятии в 1,4 миллиарда рублей, сообщает портал «Инфо Полис». Большую часть этой суммы — 1,2 миллиарда выделяет федеральный бюджет.

Остальное — деньги инвестора, которые республика будет возвращать ему в течение 12 лет. Михаил Дроздов, в свою очередь, возьмет на себя затраты по содержанию объекта на десять лет.

Таким образом, у барнаульского предпринимателя будет четыре крупные ледовые площадки — две в Барнауле — это «Карандин-Арена», «Титов-Арена» (бывший Дворец зрелищ и спорта), одна — в Рубцовске, ее строительство сейчас ведется также на условиях концессии, и одна — в Улан-Удэ.