Барнаульский бизнесмен Михаил Дроздов построит еще один ледовый дворец за 1,4 млрд рублей

Как сообщил altapress.ru сам Михаил Дроздов, в настоящий момент проект ледовой арены проходит экспертизу.
В августе планируется начать заливать фундаменты под объект. Активная фаза строительства будет проходить в 2020—2021 годах.
Ранее бурятские СМИ сообщали, что строить ледовый дворец будут с учетом требований регламента Высшей хоккейной лиги. Это подразумевает общее количество зрительских мест — 2,1 тысячи.
Спорткомплекс будет включать две ледовые площадки — основную размером 61×30 м и тренировочную размером 45×20 м. Общая площадь объекта — 16,5 тыс кв.м.
В ледовом дворце будет ресторан с видом на арену, фитнес-центр, спортивные магазины, шахматный клуб.
Кроме того, у объекта будет возможность проводить концерты и другие мероприятия.
Таким образом, у барнаульского предпринимателя находится в собственности или в процессе строительства четыре крупные ледовые площадки — две в Барнауле — «Карандин-Арена» и «Титов-Арена» (бывший Дворец зрелищ и спорта), одна — в Рубцовске, ее строительство сейчас ведется также на условиях концессии, и одна — в Улан-Удэ.
Михаил Дроздов,
председатель совета директоров завода «Редукционно-охладительные установки»:
Мы планируем объединить четыре ледовые площадки в единый комплекс, который будет использоваться для формирования сильной хоккейной команды в нашем регионе. В перспективе хоккеисты «Динамо-Алтай» смогут проводить сборы на высокогорной базе в Улан-Удэ для повышения своей выносливости.
Как будут финансировать проект?
Ледовая арена обойдется Бурятии в 1,4 миллиарда рублей, сообщает портал «Инфо Полис». Большую часть этой суммы — 1,2 миллиарда выделяет федеральный бюджет.
Остальное — деньги инвестора, которые республика будет возвращать ему в течение 12 лет. Михаил Дроздов, в свою очередь, возьмет на себя затраты по содержанию объекта на десять лет.
Таким образом, у барнаульского предпринимателя будет четыре крупные ледовые площадки — две в Барнауле — это «Карандин-Арена», «Титов-Арена» (бывший Дворец зрелищ и спорта), одна — в Рубцовске, ее строительство сейчас ведется также на условиях концессии, и одна — в Улан-Удэ.