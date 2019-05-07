Зачем переименовали главную хоккейную команду края и подорожают ли билеты в обновленную «Титов арену»

С будущего сезона профессиональная хоккейная команда края будет носить новое имя. После долгих споров из трех возможных вариантов выбрали «Динамо-Алтай». И это далеко не все изменения. Подробно о новшествах было рассказано 6 мая на пресс-конференции, на которой присутствовали предприниматели, чиновники от спорта, новые тренеры команды и даже генерал-майор ФСБ.

Зачем решили сменить название?

То, что сейчас происходит в алтайском хоккее, руководитель минспорта края Алексей Перфильев назвал серьезной перезагрузкой. Было решено, что она затронет в том числе и название главного клуба.

Первоначально на обсуждение было вынесено три варианта — еще действующее «Алтай», «Динамо-Алтай» и «Мотор». Конечно, самые яркие воспоминания у болельщиков связаны с последним. Команда «Мотор» собирала полные трибуны Дворца зрелищ и спорта и на долгие годы врезалась в память любителям хоккея.

Однако вновь называть команду этим именем было бы некорректно, решили в минспорте. Моторного завода, который в свое время был вдохновителем и главным спонсором клуба, уже нет, он находится в глубоком банкротстве. В хоккей пришли другие бизнес-структуры, которым больше по душе бренд «Динамо».

На нем и решили остановиться.

Михаил Дроздов,

предприниматель , владелец Дворца зрелищ и спорта:

Наименование «Динамо-Алтай» дает посыл деловому сообществу, что здесь контролируются все бюджетные и внебюджетные средства, а осуществляют этот контроль представители общества, к которому имеется высокий индекс доверия. Надеемся, деловое сообщество сможет позволить себе тратить на развитие хоккея в крае, зная, что у нас все прозрачно.

Теперь в крае будет две команды «Динамо-Алтай» — одна профессиональная будет выступать в Высшей хоккейной лиге, любительская — в Студенческой хоккейной лиге.

Студенческая хоккейная команда «Динамо-Алтай» vk.com/arena_dinamo

Михаил Дроздов, руководящий студенческой командой, ничего в этом страшного не видит, так как оба коллектива выступают в разных дивизионах страны. При этом предприниматель не исключает, что у «студентов» может появиться другое название, над котором еще предстоит подумать.

В ближайшие месяцы для главной команды края проведут полный ребрендинг. Уже известно, что цвет формы у «Динамо-Алтай» будет в темно синих «агрессивных» тонах. Решено сменить логотип и талисман. Быка Симона, который много лет развлекал публику, с почестями отправят на пенсию.

Фото-зона ХК «Алтай» Пресс-служба ХК «Алтай»

Что происходит с Дворцом зрелищ и спорта?

Главной площадкой для основной команды края станет обновленный Дворец зрелищ и спорта, который после открытия будет называться «Титов Арена».

Запустить его после ремонта планируется осенью нынешнего года. Сейчас строители полностью меняют инженерную инфраструктуру в здании. Замена вентиляционных, отопительных, охладительных систем и системы освещения должна завершиться в августе. После этого начнется их тестирование.

Приводить в порядок фасад приступят в мае. Здесь уже начали демонтировать старые окна. Панели, в которые будет зашит Дворец спорта, закуплены, в скором времени их доставят в Барнаул. Здание останется в привычных сине-белых тонах.

В барнаульском Дворце спорта обнаружились следы пожара Анна Зайкова

Сколько будет стоить билет на хоккей?

Скорее всего, цена билетов на хоккей вырастет, но не значительно, сообщил altapress.ru директор ХК «Алтай» Руслан Чайкин. Подорожание может составить порядка 50 рублей. При этом руководство клуба обещает лояльную программу для болельщиков, регулярно посещающих матчи.

Со следующего сезона приобрести билеты можно будет через кассы «Киномир», а в сети кинотеатров перед фильмами будут показывать ролики, посвященные обновленной команде.

Другие нововведения, которые будут интересны поклонникам этого вида спорта, в клубе обещают озвучить чуть позже.

Хоккейный клуб «Алтай» vk.com/hcaltaiofficial

Как изменится структура клуба?

В течение месяца в крае будет зарегистрировано новая автономная некоммерческая организация, которая будет контролировать работу хоккейного клуба. Учредителями станут три стороны — КАУ «Алтай», как ретранслятор бюджетных средств, предприниматель Дроздов, как главный спонсор и алтайский краевой совет «Динамо».

Руководителем новой организации станет Михаил Дроздов. Altapress.ru он пояснил, что управление структурой будет осуществляться коллегиально. «Никакой абсолютной монархии», — сообщил он.

Предприниматель Михаил Дроздов Анна Зайкова

Главной задачей некоммерческой организации станет привлечение в профессиональный хоккей внебюджетных средств.

Уже на следующий сезон их объем должен составить 20 млн рублей, еще 55 млн — вложит край, существенно увеличив свою долю. Таким образом, утверждает министр спорта, бюджет «Динамо-Алтай» будет сопоставим с бюджетами клубов-лидеров нашего дивизиона.

В течение трех-четырех лет доля «внебюджетки» в клубе должна стать превалирующей. Высвобождающиеся краевые средства будут направляться на развитие детского спорта.

По словам Алексея Перфильева, такая же схема должна заработать и в других профессиональных клубах края.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Мы хотим вернуть зрелищность, игру, результат, и, конечно, интерес зрителей. Также мы готовимся к полноценному сотрудничеству с бизнесом. Подчеркну, что внебюджетные средства будут вкладываться не только в профессиональный хоккей, но и направляться на развитие детско-юношеского спорта. Более того, хочется вкладывать именно в это звено.

Шайба. Хоккей. СС0

Зарегистрировать новую организацию планируется в течение месяца. Это необходимо для того, чтобы вовремя предоставить все документы в офис «Высшей хоккейной лиги». Первое заседание, посвященное предстоящему сезону ВХЛ пройдет в начале июня.

Как будут формировать команду?

На сегодняшний день в команде подписано восемь хоккеистов, четверо из которых местные. По остальным ведется отбор. Особое внимание к алтайским игрокам, выступающим в ВХЛ лигой выше.

В следующем сезоне спортсменам «Динамо-Алтай» обещают более комфортные условия — часть увеличившегося бюджета пойдет на зарплаты игрокам, а также — на перелеты. До этого на выезды команда ездила поездом.

Сформировать своеобразный лонг-лист хоккеистов планируется к 1 июля, когда начнутся первые сборы.

Кто станет главным тренером?

В будущем сезоне это место займет Александр Усачев, которые в последние годы тренировал студенческую команду «Динамо-Алтай». Его кандидатуру на пост главного тренера профессиональной команды лоббировал Михаил Дроздов. По его словам, студентам будут искать нового наставника.

Помогать Усачеву на новом для него месте будет Евгений Бакланов, работавший с ХК «Алтай, и Юрий Дессерт, детский тренер из СШОР по хоккею «Алтай». Не исключено, что в структуре клуба будет работать отдельный специалист по вратарям.

Александр Усачев , «Динамо-Алтай» vk.com/arena_dinamo

Александр Усачев,

главный тренер «Динамо-Алтай»:

Я сам прекрасно помню, те времена, когда трибуны Дворца спорта были полными. Люди стояли в проходах, сидели на ступеньках. Мы понимаем ответственность, которая сейчас лежит на нас. Нам предстоит вернуть веру и уважение болельщиков в барнаульский хоккей.

Какие задачи на предстоящий сезон?

В новом сезоне цели у команды достаточно амбициозные. Если раньше главной задачей было попадание в плей-офф, для этого надо было занять минимум восьмое место из девяти команд, то теперь «Динамо-Алтай» намерено бороться за тройку сильнейших.

Сезон 2019−2020 годов начнется в середине сентября.