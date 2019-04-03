Зачем в Барнаул прилетят хоккеисты из США, и почему надо срочно ремонтировать Дворец спорта

В октябре 2018 года Student Hockey Challenge проводили в Красноярске. Команда «Динамо-Алтай» стала его победителем, поэтому право проведения следующего турнира перешло Барнаулу.
Антон Храмцов,
управляющий директор «Студенческой хоккейной лиги»:
Еще в прошлом году у иностранных спортсменов были некие стереотипы по поводу проведения турнира в Сибири. Но после Красноярска все сомнения рассеялись. Наши коллеги из других стран прочувствовали, что такое сибирское гостеприимство. Никаких вопросов к Барнаулу в этом году не возникло.
На Student Hockey Challenge в Барнаул приедут восемь команд. Ожидается, что помимо хозяев в турнире будут участвовать две команды Американской университетской хоккейной лиги, отобранные по спортивному принципу. Чемпионат у них еще не завершен.
Для европейских команд тоже есть две квоты. С большой долей вероятности в Барнаул приедут молодые хоккеисты из Чехии и Словакии. По словам Антона Храмцова, сильнейшими здесь объективно являются команды чешского вуза Charles University, команда University of Mateja Bela.
Участники Student Hockey Challenge от России будут отбираться также по спортивному принципу. В России уже завершился студенческий чемпионат, в котором первое место заняла команда из Екатеринбурга, второе — из Москвы, третье и четвертое — из Тамбова и Челябинска. Им и будут разосланы приглашения.
Есть вероятность, что на турнир прилетят коллективы из Китая и Кореи. Однако пока по их участию окончательное решение не принято.
Скорее всего, матчи Student Hockey Challenge пройдут в барнаульском Дворце зрелищ и спорта, где сейчас полным ходом идет реконструкция.
Михаил Дроздов,
владелец Дворца зрелищ и спорта, руководитель клуба «Динамо-Алтай»:
Мы понимали, что совет «Студенческой хоккейной лиги» сделает свой выбор в пользу Барнаула. Для нас это дополнительный стимул. Площадка для проведения турнира должна быть подготовлена на высшем уровне.
Турнир Student Hockey Challenge молодой, первый раз его провели в 2017 году в Екатеринбурге. Тогда он еще носил приставку Euro. До 2018 года в нем принимали участие только европейские и российские команды.
Помимо Student Hockey Challenge краевая столица примет и другие международные соревнования. Уже известно, что в мае 2021 года на барнаульском канале пройдет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Анна Зайкова
Алексей Перфильев,
министр спорта Алтайского края:
Наша задача притягивать как можно больше крупных соревнований на Алтай. Сегодня с некоторыми федерациями мы готовим обоснования, чтобы принимать у себя турниры европейского и мирового уровня.