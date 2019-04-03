Зачем в Барнаул прилетят хоккеисты из США, и почему надо срочно ремонтировать Дворец спорта

2 Сколько команд приедет в Барнаул?

На Student Hockey Challenge в Барнаул приедут восемь команд. Ожидается, что помимо хозяев в турнире будут участвовать две команды Американской университетской хоккейной лиги, отобранные по спортивному принципу. Чемпионат у них еще не завершен.

Для европейских команд тоже есть две квоты. С большой долей вероятности в Барнаул приедут молодые хоккеисты из Чехии и Словакии. По словам Антона Храмцова, сильнейшими здесь объективно являются команды чешского вуза Charles University, команда University of Mateja Bela.

Финальный матч Student Hockey Challenge в Красноярске vk.com/arena_dinamo

Участники Student Hockey Challenge от России будут отбираться также по спортивному принципу. В России уже завершился студенческий чемпионат, в котором первое место заняла команда из Екатеринбурга, второе — из Москвы, третье и четвертое — из Тамбова и Челябинска. Им и будут разосланы приглашения.

Есть вероятность, что на турнир прилетят коллективы из Китая и Кореи. Однако пока по их участию окончательное решение не принято.