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Спорт

В Барнауле впервые в истории пройдет этап Кубка мира по гребному спорту

Впервые в истории Барнаула на его территории в официальном статусе пройдут международные соревнования по гребному спорту. 15 марта в Пекине состоялась презентация стран, желающих принимать Кубок мира. Решение Международной федерации каноэ (ICF) уже известно — один из этапов пройдет в столице Алтайского края.

На барнаульском гребном канале стартовал международный "Кубок Чемпионов"
На барнаульском гребном канале стартовал международный "Кубок Чемпионов"
Дмитрий Лямзин

По словам Юрия Морозова, руководителя СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. Костенко, эти соревнования проведут с 24 по 26 мая 2021 года.

В Барнаул приедут около 500 спортсменов со всего мира. Вместе с организаторами и сопутствующим персоналом количество участников может возрасти до 2−3 тысяч человек.

В какой стране будет проходить еще один этап, пока не известно. Официальная информация по этому поводу должна появиться на сайте ICF 15 марта к концу дня.

На Кубок мира помимо России претендуют Германия, Венгрия и Польша.

Ранее Юрий Морозов рассказал altapress.ru, что у барнаульской заявки есть явные преимущества. В прошлом году краевая столица принимала первые коммерческие старты — «Кубок Чемпионов».

Соревнования проводились под эгидой ICF, руководство федерации осталось довольно.

На барнаульском гребном канале стартовал международный &quot;Кубок Чемпионов&quot;
На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов»
Дмитрий Лямзин
На барнаульском гребном канале стартовал международный &quot;Кубок Чемпионов&quot;
На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов»
Дмитрий Лямзин
На барнаульском гребном канале стартовал международный &quot;Кубок Чемпионов&quot;
На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов»
Дмитрий Лямзин
На барнаульском гребном канале стартовал международный &quot;Кубок Чемпионов&quot;
На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов»
Дмитрий Лямзин
На барнаульском гребном канале стартовал международный &quot;Кубок Чемпионов&quot;
На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов»
Дмитрий Лямзин

Что нужно сделать к Кубку мира

К Кубку мира на гребном накале в Барнауле должно произойти серьезные изменения. В частности, будет запущен обводной канал, позволяющий спортсменам возвращаться с финиша обратно на старт, не мешая другим гребцам на дистанции.

Наличие обводного канала является обязательным условием для стороны, принимающей этап Кубка мира.

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