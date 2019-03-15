В Барнауле впервые в истории пройдет этап Кубка мира по гребному спорту

По словам Юрия Морозова, руководителя СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. Костенко, эти соревнования проведут с 24 по 26 мая 2021 года.
В Барнаул приедут около 500 спортсменов со всего мира. Вместе с организаторами и сопутствующим персоналом количество участников может возрасти до 2−3 тысяч человек.
В какой стране будет проходить еще один этап, пока не известно. Официальная информация по этому поводу должна появиться на сайте ICF 15 марта к концу дня.
На Кубок мира помимо России претендуют Германия, Венгрия и Польша.
Ранее Юрий Морозов рассказал altapress.ru, что у барнаульской заявки есть явные преимущества. В прошлом году краевая столица принимала первые коммерческие старты — «Кубок Чемпионов».
Соревнования проводились под эгидой ICF, руководство федерации осталось довольно.
Что нужно сделать к Кубку мира
К Кубку мира на гребном накале в Барнауле должно произойти серьезные изменения. В частности, будет запущен обводной канал, позволяющий спортсменам возвращаться с финиша обратно на старт, не мешая другим гребцам на дистанции.
Наличие обводного канала является обязательным условием для стороны, принимающей этап Кубка мира.