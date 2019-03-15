В Барнауле впервые в истории пройдет этап Кубка мира по гребному спорту

Впервые в истории Барнаула на его территории в официальном статусе пройдут международные соревнования по гребному спорту. 15 марта в Пекине состоялась презентация стран, желающих принимать Кубок мира. Решение Международной федерации каноэ (ICF) уже известно — один из этапов пройдет в столице Алтайского края.