С замахом на Чемпионат мира: как в Барнауле прошли масштабные соревнования по гребле

Грандиозное спортивное шоу «Кубок Чемпионов» по гребле в минувшие выходные завершилось в Барнауле. Оно установило рекорд и по числу именитых спортсменов, и по количеству зрителей. Сколько олимпийских чемпионов разом приехало на Алтай, какие призовые они получили за победу и что по поводу соревнований думает известный телеведущий Дмитрий Губерниев, читайте в материале altapress.ru.

Состав участников

На «Кубок Чемпионов» по гребле в Барнаул съехались 48 спортсменов из 19 стран — Германии, Португалии, Испании, Польши, Франции, Венгрии, Японии, Новой Зеландии, Канады и даже Австралии.

Среди них:

19 участников Олимпийских игр , среди них 2 чемпиона и 5 призеров;

среди них 2 чемпиона и 5 призеров; 12 чемпионов и 12 призеров чемпионатов мира;

4 чемпиона и 6 призеров чемпионатов Европы;

4 призера Кубка мира.

Российская команда состояла из 15 гребцов, из них четверо выступают за Алтайский край. Один из них — олимпийский чемпион 2012 года Александр Дьяченко.

Как проходили соревнования

Первый в своей истории «Кубок Чемпионов» проводился в экспериментальном формате. 21 сентября на старт стометровки вышли смешанные пары, которые определили днем ранее слепым жребием. Такой вариант Международная федерация каноэ (ICF) опробовала впервые.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Аднан Алиев, представитель организации, объяснил: миксты, в которых мужчина гребет в паре с женщиной — нововведение, которое только начинают тестировать. В дальнейшем его планируется продвигать как олимпийский вид программы. Новшество решает сразу две задачи: делает греблю зрелищной и стирает гендерное неравенство, против которого активно выступают некоторые именитые спортсменки.

Такой пост, например, можно найти в Instagram многократной чемпионки мира Лоуренс Винсент-Лапойнте из Канады.

Никаких теоретических обоснований по поводу того, кто должен быть главным загребающим — мужчина или женщина, нет. Примечательно, что у победившей пары в каноэ (Андрей Крайтор — Олеся Ромасенко) у руля бы мужчина. У байдаристов все наоборот: Марта Вальчикевич из Польши была загребающим, Кирилл Ляпунов ей помогал.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Второй особенностью «Кубка чемпионов» стала дистанция для одиночников. Традиционно чемпионаты мира и Европы проводятся на 200, 500 и 1000 метров. В Барнауле гребцы вышли на старт 350-метровки. Юрий Шамков, президент краевой федерации гребли на байдарках и каноэ, объяснил: эта дистанция довольно зрелищная, для ее преодоления у спортсмена должны быть хорошая выносливость и скорость.

Правда не всем гребцам 350 метров пришлись по вкусу. Некоторые из них предложили ICF чередовать варианты. Например, на следующий год провести коммерческие старты с более длинной дистанцией — тогда у стайеров будет больше шансов на победу.

Кто оказался сильнее

В первый день соревнований победу праздновали спортсмены Алтайского края. Первыми среди каноистов в микстах стали Андрей Крайтор (Алтайский край) в паре с Олесей Ромасенко (Краснодар).

Финал смешанных пар на байдарках тоже оказался алтайским. Кирилл Ляпунов, представляющий наш регион, в тандеме с полячкой Мартой Вальчикевич смогли взять золото.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Во второй день соревнования на верхний пьедестал почета алтайские спортсмены подняться не смогли. Победу в «одиночках» праздновали в основном иностранцы.

Среди каноисток с золотой медалью оказалась Лоуренс Винсент-Лапойнте из Канады. За день до этого девушке чуть не повезло. На финише их с партнером каноэ пошатнулась и спортсменка упала в воду.

Закаленная ветрами Квебека Лоуренс позже рассказала, что вода в Барнауле не такая уж и холодная. Юрий Шамков, узнавший о том, что канадка — любительница купания, позвал ее на Алтай в январе на крещение. Лоуренс пообещала подумать.

Чех Мартин Фукса одержал победу в «Кубке чемпионов» в каноэ-одиночке. Для спортсмена это уже второе золото подряд: на коммерческом турнире в Шанхае, который предшествовал барнаульским стартам, он тоже был лучшим.

Мартин Фукса,

чемпион мира и чемпион Европы:

Для каноэ у вас построен отличный канал. В Китае он для таких соревнований не приспособлен. Мешал только ветер с левой стороны, но это погодное явление.

Триуфатором среди мужчин-байдарочников стал 36-летний Максим Бомон из Франции. После своей победы серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро рассказал, что промежуток между полуфинальным заездом и финалом был небольшим, поэтому в борьбе за медаль пришлось отдать последние силы.

Вторым в этой дисциплине стал россиянин Олег Гусев, третьим — немец Том Либшер.

В женской байдарке сильнее всех оказалась Кэтлин Райан из Новой Зеландии. За ней с минимальным отставанием Ольга Худенко из Белорусии и Елена Анюшина из России.

Как преобразился гребной канал

На чем плавали гребцы

Специально для «Кубка Чемпионов» ведущие мировые производители лодок привезли свои новинки. Португальская компания Nelo спустила на воду свою седьмую серию байдарок. Исполнительный директор Nelo Андреа Сантес ради этого сам прилетел на Алтай.

Специально для altapress.ru он рассказал о своей новинке. «Это как Феррари в автомобильном спорте», — гордо заявил он.

Андреа Сантес показывает новинку от компании Nelo Анна Зайкова Андреа Сантес показывает новинку от компании Nelo Анна Зайкова Андреа Сантес показывает новинку от компании Nelo Анна Зайкова Андреа Сантес показывает новинку от компании Nelo Анна Зайкова Андреа Сантес показывает новинку от компании Nelo Анна Зайкова Андреа Сантес показывает новинку от компании Nelo Анна Зайкова

Седьмую серию байдарочники ждали четыре года. Стоимость лодки составляет 3,5−4 тыс. евро в зависимости от размера. Стандартный вес «одиночки» — 12 кг, длина — 5,2 метра. Если обходиться с байдаркой Nelo аккуратно, она может прослужить до 20 лет.

Правда, не все спортсмены отдают предпочтение португальскому производителю. Многие из них полагают, что Nelo ничем не отличается от других мировых брендов, а продвигает себя за счет агрессивного маркетинга, подсаживая лидеров гребного спорта на свою продукцию.

Новые каноэ для проведения «Кубка Чемпионов» привезла компания Plastex из Польши.

Во что одеваются гребцы?

Сколько получили победители?

«Кубок Чемпионов» — соревнования коммерческие. Это значит, что на их проведение средства выделяли организаторы и спонсоры. Призовой фонд составлял 120 тысяч евро. За первое место гребцы получали 8 тысяч евро, за второе — 6 тысяч, за третье — 4 тысячи евро. Были и утешительные призы для участников финала Б, где разыгрывали места с 5-го по 8-е.

Для зрителей тоже был отдельный приз. В течение двух соревновательных дней каждый зритель мог получить браслет. Всего их было 4 тысячи. Затем по номерам этих браслетов разыгрывался новый автомобиль Hyundai Solaris. Его обладателем стал Сергей Брашин из Барнаула.

На «Кубке Чемпионов» разыграли автомобиль предоставлено организаторами турнира

Как велась трансляция?

«Кубок чемпионов» по гребле стал первым соревнованием, трансляция которого в прямом эфире велась сразу на двух каналах: российском «МатчТВ» и мировом «Евроспорт». Участие последнего было обязательным условием ICF.

Для того, чтобы трансляция стала возможной, в кратчайшие сроки пришлось решать вопрос по высокоскоростному интернету на гребном канале. В изначальном проекте, который создавался четыре года назад, он не был предусмотрен. К счастью, с этим момент удалось быстро справиться.

Оператором трансляции стал «МатчТВ». За день до начала соревнований из Красноярска прибыло сразу четыре фургона с оборудованием. На самом гребном канале смонтировали 16 камер, с воздуха картинку передавали два квадрокоптера.

Комментатором «Кубка Чемпионов» стал известный телеведущий Дмитрий Губерниев. Для дня он провел в Барнауле, общался с людьми, раздавал автографы. В воскресение Губерниев улетел транзитом в Москву, оттуда в Тюмень — комментировать всероссийские соревнования по летнему биатлону.

Дмитрий Губерниев,

комментатор телеканала «МатчТВ»:

На самом деле я очень соскучился по гребле. У «Матч ТВ» нет прав на показ чемпионатов мира и Европы. Мы показывали президентскую регату, и я вспоминал, когда я был в Барнауле в последний раз — мы с Алексеем Смертиным приезжали лет 10−12 назад и проводили мастер-классы. Только на Алтае можно было собрать легенд мировой гребли. Увидеть прекрасных спортсменов и поработать — для меня это огромное счастье. Хочу сказать всем огромное спасибо за приглашение.

«Кубок Чемпионов» по гребле в Барнауле Анна Зайкова

Кто был среди почетных гостей?

Всех перечислять будем долго. Отдельно хочется выделить знаменитую немецкую спортсменку Биргит Фишер. Женщина она удивительная. Свою карьеру в качестве гребца она завершила в 48 года и это при условии, что рассвет сил и возможностей у байдарочников обычно происходит в 27−32 года. Всего в ее коллекции 8 золотых олимпийский медалей, 35 медалей различного достоинства с Чемпионатов мира и 7 — с Чемпионатов Европы.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Свою последнюю золотую медаль олимпиады Биргит завоевала в 42 года. В финальном заезде ее соперницы были вдвое моложе. Аltapress.ru титулованная спортсменка рассказала, что залогом спортивного долголетия стало разнообразие. За время карьеры Биргит успела не только завоевать массу наград, но и получить два высших образования, родить двоих детей.

Теперь она заслуженная бабушка. Биргит с удовольствием поделилась новостью: 22 сентября ее внуку исполнилось три года.

Сколько было зрителей?

По подсчетам организаторов, в первый день соревнований барнаульский гребной канал посетили около 2 тысяч человек, во второй — аж 8 тысяч. Зрители полностью заполнили все трибуны, спуски к воде и даже противоположный берег реки. Это так поразило Дмитрия Губерниева, что прямо со сцены он сказал: «Такой посещаемости могут позавидовать хоккей и футбол. А тут гребля».

Зрители «Кубка Чемпионов» по гребле Анна Зайкова Зрители «Кубка Чемпионов» по гребле Анна Зайкова Зрители «Кубка Чемпионов» по гребле Анна Зайкова Зрители «Кубка Чемпионов» по гребле Анна Зайкова Зрители «Кубка Чемпионов» по гребле Анна Зайкова Зрители «Кубка Чемпионов» по гребле Анна Зайкова Зрители «Кубка Чемпионов» по гребле Анна Зайкова Зрители «Кубка Чемпионов» по гребле Анна Зайкова Зрители «Кубка Чемпионов» по гребле Анна Зайкова Зрители «Кубка Чемпионов» по гребле Анна Зайкова

Когда вечером 22 сентября началось торжественное награждение, рядом со сценой не было свободного места.

Что надо исправить?

После проведения «Кубка Чемпионов» стало ясно, что для столь масштабных спортивных событий наш гребной канал пока готов не полностью. Проблемы, в частности, возникали уже на подъезде к спортивному объекту. Узкая дорога к гребному канала оказалась полностью забита припаркованным транспортом. Люди бросали свои автомобили как попало, из-за этого постоянно возникали пробки.

Зрители «Кубка Чемпионов» по гребле Анна Зайкова

Автобусы, которыми организаторы соревнований планировали привозить зрителей, не справлялись с числом желающих. Людям приходилось стоять в очередях по 40 минут и больше.

Обратно в Барнаул тоже было сложно уехать. Некоторые, особо отчаянные, переходили через железнодорожные пути и шли напрямик, что было совершенно небезопасно.

Что будет дальше?

Сейчас на барнаульском гребном канале идут строительные работы. В ближайшее время здесь планируют возвести обводной канал, который позволит гребцам возвращаться с финиша на старт, не мешая остальным на дорожках. Завершить работы планируется в 2019 году.

Появление обводного канала позволит Барнаулу принимать крупные международные старты. Юрий Шамков рассказал: его главная мечта — провести на Алтае чемпионат мира по гребле.