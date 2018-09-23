Барнаульцы массово постят селфи с телеведущим Дмитрием Губерниевым

Дмитрий Губерниев,
комментатор телеканала «МатчТВ»:
Лет 10−12 назад мы приезжали в Барнаул, проводили мастер-классы с Алексеем Смертиным. «Кубок Чемпионов» это прекрасная возможность побывать в вашем городе еще раз.
21−22 сентября в Барнауле прошли международные соревнования по гребле «Кубок Чемпионов». Почетным гостем спортивных стартов стал телеведущий «МатчТВ» Дмитрий Губерниев. Барнаульцы выложили в instagram огромное количество фотографий и видео со знаменитостью.
Дмитрий Губерниев,
комментатор телеканала «МатчТВ»:
Лет 10−12 назад мы приезжали в Барнаул, проводили мастер-классы с Алексеем Смертиным. «Кубок Чемпионов» это прекрасная возможность побывать в вашем городе еще раз.
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