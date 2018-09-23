Барнаульцы массово постят селфи с телеведущим Дмитрием Губерниевым

Дмитрий Губерниев,

комментатор телеканала «МатчТВ»:

Лет 10−12 назад мы приезжали в Барнаул, проводили мастер-классы с Алексеем Смертиным. «Кубок Чемпионов» это прекрасная возможность побывать в вашем городе еще раз.