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Барнаульцы массово постят селфи с телеведущим Дмитрием Губерниевым

21−22 сентября в Барнауле прошли международные соревнования по гребле «Кубок Чемпионов». Почетным гостем спортивных стартов стал телеведущий «МатчТВ» Дмитрий Губерниев. Барнаульцы выложили в instagram огромное количество фотографий и видео со знаменитостью.

Дмитрий Губерниев и Сергей Шубенков
Дмитрий Губерниев и Сергей Шубенков
www.instagram.com/sergey.shubenkov/

Дмитрий Губерниев,
комментатор телеканала «МатчТВ»:

Лет 10−12 назад мы приезжали в Барнаул, проводили мастер-классы с Алексеем Смертиным. «Кубок Чемпионов» это прекрасная возможность побывать в вашем городе еще раз.

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