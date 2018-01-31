От Губерниева до Красавчика. Барнаульская актриса побывала на тусовке доверенных лиц Путина

Владимир Климов, Виктория Гальцева и Андрей Рожков. Фото: опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384. Виктория Гальцева и Евгений Петросян. Фото: опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384. Виктория Гальцева и Азамат Мусагалиев. Фото: опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384. Михаил Пореченко и Виктория Гальцева. Фото: опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384. Борис Алушкин, Владимир Климов, Виктория Гальцева и Дмитрий Губерниев. Фото: опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384. Карен Шахназаров и Виктория Гальцева. Фото: опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384. Виктория Гальцева и Владимир Меньшов. Фото: опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384. Александр Балуев и Владимир Климов. Фото: опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384. Владимир Винокур, Виктория Гальцева и Лев Лещенко. Фото: опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384. Михаил Боярский, Борис Алушкин, Владимир Климов и Карен Шахназаров. Фото: опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384. Никитиа Михалков и один из участников мероприятия. Фото: опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384. Борис Алушкин, Владимир Климов и Василий Лановой. Фото: опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384. Владимир Климов и Ленид Якубович. Фото: опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384. Владимир Путин встретился с доверенными лицами. Москва, 30 января 2018 года. Фото: опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384.

Побывавшая на этом светском мероприятии актриса барнаульского театра музкомедии Виктория Гальцева, также являющаяся доверенным лицом Путина, выложила в соцсети снимки с гостями встречи.

Среди тех, с кем удалось сфотографироваться солистке барнаульского театра — кинорежиссеры Владимир Меньшов, Никита Михалков и Карен Шахназаров, телекомментатор Дмитрий Губерниев, комики Евгений Петросян, Владимир Винокур, Андрей Рожков и Азамат Красавчик Мусагалиев, певец Лев Лещенко, актеры Александр Балуев, Михаил Боярский, Василий Лановой и другие.

На части снимков Виктории есть и еще один человек, являющийся доверенным лицом Путина в Алтайском крае. Это председатель совета алтайской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Климов. А также на кадрах присутствует доверенное лицо Путина в Республике Алтай член регионального штаба Общероссийского народного фронта Борис Алушкин.