От Губерниева до Красавчика. Барнаульская актриса побывала на тусовке доверенных лиц Путина

30 января была утверждена третья, пожалуй, самая "звёздная" часть списка доверенных лиц Владимира Путина. В тот же день президент провел в Москве встречу с доверенными лицами и своими знаменитыми сторонниками, среди которых было большое количество медийных персон: актеров, певцов, комиков, спортсменов и телеведущих.
Побывавшая на этом светском мероприятии актриса барнаульского театра музкомедии Виктория Гальцева, также являющаяся доверенным лицом Путина, выложила в соцсети снимки с гостями встречи.
Среди тех, с кем удалось сфотографироваться солистке барнаульского театра — кинорежиссеры Владимир Меньшов, Никита Михалков и Карен Шахназаров, телекомментатор Дмитрий Губерниев, комики Евгений Петросян, Владимир Винокур, Андрей Рожков и Азамат Красавчик Мусагалиев, певец Лев Лещенко, актеры Александр Балуев, Михаил Боярский, Василий Лановой и другие.
На части снимков Виктории есть и еще один человек, являющийся доверенным лицом Путина в Алтайском крае. Это председатель совета алтайской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Климов. А также на кадрах присутствует доверенное лицо Путина в Республике Алтай член регионального штаба Общероссийского народного фронта Борис Алушкин.
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