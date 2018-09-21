Много «звезд» и сенсационные результаты: как в Барнауле начался «Кубок Чемпионов» по гребле

21 сентября в Барнауле стартовали международные соревнования по гребле «Кубок Чемпионов». Сегодня на 100-метровку вышли смешанные пары. В финальных заездах и каноэ и байдарках победили алтайские спортсмены. И это не единственная сенсация стартового дня.

В финальном заезде микст на каноэ оказалось сразу два серебряных призера. С одним и тем же временем 20:674 секунды финишировали пары Вадим Коробов (Литва) — Катрин Винсант (Канада) и Джонатан Хайду (Венгрия) — Станилия Стаменова (Болгария).

Эксперты в гребле отмечают, что такое в этом виде спорта случается крайне редко.

Первыми же в этой дисциплине стали Андрей Крайтор (Алтайский край) в паре с Олесей Ромасенко (Краснодар). Когда стало понятно, что они победили, ведущий и комментатор соревнований Дмитрий губерниев, так радовался, что тут же скреативил четверостишие: «Хочешь быть сильнее втрое, приходи как Крайтор и Ромасенко грести на каноэ».

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Финал смешанных пар на байдарках тоже оказался алтайским. Кирилл Ляпунов, представляющий наш регион, в тандеме с полячкой Мартой Вальчикевич смогли взять золото. Серебро досталось русско-словенской паре Ивана Гусева и Иваны Младковой, бронза у испанца Карлоса Аревало и Лины Стенсилс из Швеции.

Победители получили медали, памятные призы и хорошие призовые. За первое место организаторы дарят 8 тысяч евро, за второе — 6 тысяч, за третье — 4 тысячи. Общий призовой фонд соревнований составляет 120 тысяч евро. Все средства выделены спонсорами международного «Кубка Чемпионов».

Море звезд спорта

Атмосфера на гребном канале по-настоящему праздничная. Титулованные спортсмены с удовольствием общаются со зрителями, раздают автографы, фотографируются.

Здесь, например, можно встретить восьмикратную олимпийскую чемпионку по гребле Биргит Фишер. Это удивительная женщина. Свою последнюю медаль олимпиады она завоевала в 42 года. Хотя расцвет сил и возможностей у гребцов обычно приходится на 25−30 лет. Аltapress.ru титулованная спортсменка рассказала, что залогом ее спортивного долголетия стало разнообразие. За время карьеры Биргит успела не только завоевать массу наград, но и получить два высших образования, родить двоих детей.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Теперь она заслуженная бабушка. Биргит с удовольствием поделилась новостью, что завтра ее внуку исполняется три года.

Что еще можно увидеть на «Кубке Чемпионов»?

22 сентября соревнования на гребном канале продолжатся. В 12.00 начнутся предварительные заезды на дистанции 350 метров в одиночках, затем, в 17.00, полуфиналы и финалы. В 16.00 начнутся показательные заезды на больших лодках-драконах, sup-бордах, вейкбордах.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Вечером пройдет торжественное закрытие «Кубка Чемпионов», прогремит салют.