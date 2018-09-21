Дмитрий Губерниев в Барнауле признался в любви к женскому спорту и потроллил Киркорова

21 сентября в Барнауле стартовали международные соревнования по гребле «Кубок Чемпионов». Почетным гостем спортивных стартов стал телеведущий «МатчТВ» Дмитрий Губерниев. Утром он вышел на площадку гребного канала, где его сразу атаковали болельщики.

Комментатор около получаса раздавал автографы и фотографировался с людьми. Когда организаторам удалось «отбить» его, Губерниев смог рассказать журналистам о своих впечатлениях о Барнауле и «Кубке Чемпионов».

Как истинный телевизионщик, он поинтересовался, не будет ли брака по звуку из-за незамолкающих на гребном канале аудиороликов. Когда реклама надувных лодок и туристических палаток закончилась, Дмитрий Губерниев сказал «Ура!» и продолжил.

Дмитрий Губерниев,

комментатор телеканала «МатчТВ»:

Лет 10−12 назад мы приезжали в Барнаул, проводили мастер-классы с Алексеем Смертиным. «Кубок Чемпионов» это прекрасная возможность побывать в вашем городе еще раз. Люди вокруг потрясающие, гребцы собрались величайшие. Здесь сегодня вся элита гребли. Мне приятно, что выступления многих из них на Олимпиадах мне доводилось комментировать.

Губерниев как всегда высказался о женщинах в спорте. Упомянул он и Биргит Фишер из Германии. Восьмикратная олимпийская чемпионка, завершившая свою карьеру в 48 лет, тоже приехала в Барнаул.

Дмитрий Губерниев,

комментатор телеканала МатчТВ:

Гребля в Германии — это совершенно особая тема, такая же, как и женский биатлон. Все девчонки потрясающие, фигуристые. И это прекрасно. Я вообще большой поклонник именно женского спорта.

21 сентября Дмитрий Губерниев уже приступил к своим обязанностям. Он выступил на открытии и прокомментировал первые финальные заезды в миксах.

Звезда МатчТВ, как всегда, был в ударе. Когда зрители чуть приуныли, он тут же всех взбодрил: «Кто не хлопает, тот даже не Киркоров — тот Витас».

Также Дмитрий уже успел запостить фотографию из Барнаула в Instagram, которую подписал следующими словами: «Уже в Барнауле!!! Вместе с олимпийским чемпионом по гребле на байдарке Александром Дьяченко!!! Кубок чемпионов на Алтае очень крутая история !!! Вперёд, байдарочники и каноисты!!!».