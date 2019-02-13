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Экономика

У барнаульского Дворца зрелищ и спорта сменился владелец

Барнаульский предприниматель Михаил Дроздов выкупил Дворец зрелищ и спорта у краевого совета профсоюзов. Как стало известно altapress.ru, 12 февраля стороны подписали договор купли-продажи. Теперь сделка должна пройти необходимые регистрационные процедуры.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле.
Дворец зрелищ и спорта в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Михаил Дроздов подтвердил факт сделки. Стоимость объекта в центре Барнаула он не разглашает. Ранее бизнесмен сообщал, что сможет раскрыть детали покупки только при согласии другой стороны.

По данным altapress.ru, в рамках сделки покупатель также выделит 3 млн рублей, которые пойдут на погашение долгов по заработной плате, которые накопились у прежнего арендатора Дворца. Ранее следователи установили, что сотрудники организации не получали зарплату выплаты с июля по декабрь 2018 года.

Что будет с Дворцом?

Подробно о планах по реконструкции Дворца зрелищ и спорта новый его владелец обещает рассказать в ближайшее время.

Михаил Дроздов уже подтверждал, что намерен сохранить спортивный функционал здания.

Что сейчас происходит с Дворцом?

Барнаульский Дворец зрелищ и спорта остается закрытым с 10 октября 2018 года. Прокуратура и МЧС нашли там многочисленные нарушения противопожарной безопасности. Основная претензия — пожароопасный подвесной деревянный потолок.

В декабре 2018 года краевой суд оставил в силе решение районного суда: объект будет закрыт до тех пор, пока там не устранят все нарушения пожарной безопасности.

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