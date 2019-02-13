У барнаульского Дворца зрелищ и спорта сменился владелец

Михаил Дроздов подтвердил факт сделки. Стоимость объекта в центре Барнаула он не разглашает. Ранее бизнесмен сообщал, что сможет раскрыть детали покупки только при согласии другой стороны.
По данным altapress.ru, в рамках сделки покупатель также выделит 3 млн рублей, которые пойдут на погашение долгов по заработной плате, которые накопились у прежнего арендатора Дворца. Ранее следователи установили, что сотрудники организации не получали зарплату выплаты с июля по декабрь 2018 года.
Что будет с Дворцом?
Подробно о планах по реконструкции Дворца зрелищ и спорта новый его владелец обещает рассказать в ближайшее время.
Михаил Дроздов уже подтверждал, что намерен сохранить спортивный функционал здания.
Что сейчас происходит с Дворцом?
Барнаульский Дворец зрелищ и спорта остается закрытым с 10 октября 2018 года. Прокуратура и МЧС нашли там многочисленные нарушения противопожарной безопасности. Основная претензия — пожароопасный подвесной деревянный потолок.
В декабре 2018 года краевой суд оставил в силе решение районного суда: объект будет закрыт до тех пор, пока там не устранят все нарушения пожарной безопасности.