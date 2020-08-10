Барнаульский «спартаковец» Соболев посвятил забитый гол умершей матери

Футболист открыл счет на восьмой минуте встречи. Он не смог сдержать слез. За снятую футболку арбитр показал ему желтую карточку.
Смотрим на первый гол «Спартака» в сезоне ⚽— Матч ТВ (@MatchTV) August 9, 2020
Радостный и грустный момент для болельщиков красно-белых. Александр Соболев забивает и празднует так, что тяжело сдержать слезы ????https://t.co/9apqbuRtvX pic.twitter.com/4NyuaRa37d
Через две минуты преимущество «красно-белых» увеличил Джордан Ларссон, пишет News.ru.
Скандал
После матча «Спартак» — «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых было назначено два пенальти, миллиардер и председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун сделал громкое заявление через «СЭ».
Он намерен снять клуб с чемпионата России. В В матче «Спартак» — «Сочи» судья Василий Казарцев принял несколько спорных решений не в пользу красно-белых, а в конце игры совершил ошибку, назначив пенальти в ворота Максименко за очень спорный фол Жиго на Немченко. Ошибки арбитра стоили «Спартаку» победы.
О барнаульском футболисте
Соболев перешел в «Спартак» зимой 2020 года на правах аренды из «Крыльев Советов». В мае красно-белые выкупили у самарцев права на игрока.
Александр стал первым воспитанником алтайского футбола, который подписал контракт и выступает за популярный клуб страны.