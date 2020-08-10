Барнаульский «спартаковец» Соболев посвятил забитый гол умершей матери

23-летний нападающий «Спартака» Александр Соболев в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) забил гол в ворота «Сочи» и посвятил его умершей матери. Мать футболиста скончалась 1 августа.

Футболист открыл счет на восьмой минуте встречи. Он не смог сдержать слез. За снятую футболку арбитр показал ему желтую карточку.

Смотрим на первый гол «Спартака» в сезоне ⚽



Радостный и грустный момент для болельщиков красно-белых. Александр Соболев забивает и празднует так, что тяжело сдержать слезы ????https://t.co/9apqbuRtvX pic.twitter.com/4NyuaRa37d — Матч ТВ (@MatchTV) August 9, 2020

Через две минуты преимущество «красно-белых» увеличил Джордан Ларссон, пишет News.ru.

Скандал

После матча «Спартак» — «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых было назначено два пенальти, миллиардер и председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун сделал громкое заявление через «СЭ».

Он намерен снять клуб с чемпионата России. В В матче «Спартак» — «Сочи» судья Василий Казарцев принял несколько спорных решений не в пользу красно-белых, а в конце игры совершил ошибку, назначив пенальти в ворота Максименко за очень спорный фол Жиго на Немченко. Ошибки арбитра стоили «Спартаку» победы.

О барнаульском футболисте

Соболев перешел в «Спартак» зимой 2020 года на правах аренды из «Крыльев Советов». В мае красно-белые выкупили у самарцев права на игрока.

Александр стал первым воспитанником алтайского футбола, который подписал контракт и выступает за популярный клуб страны.