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Спорт

Барнаульский спринтер Сергей Шубенков решил получить нейтральный статус

Барнаульский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение статуса нейтрального спортсмена. По сообщению ТАСС, это позволит ему выступать на международных соревнованиях.

Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Олег Богданов

По сути, данное решение Шубенкова — единственный вариант обойти антидопинговое ограничение для спортсменов России и выступать в престижных турнирах. Ранее такие же заявления в Ассоциацию направили прыгуньи Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в декабре 2019 года решило отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на 4 года. На ближайшие Игры и чемпионаты мира по разным видам спорта смогут поехать только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна.

Олимпийские игры должны были состояться летом 2020 года в Токио, но были перенесены на один год из-за пандемии коронавируса. Годовая отсрочка не помогла Олимпийскому комитету России в правовом урегулировании скандальной ситуации с ADA b МОК. Поэтому ведущие российские спортсмены, к которым у WADA нет претензий, вынуждены подавать заявки на нейтральный статус.

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