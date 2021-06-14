Барнаульский тренер предсказал, что испанцы обыграют шведов во главе с Ибрагимовичем

14 июня на чемпионате Европы будут сыграны очередные три матча. Центральной игрой станет поединок в группе Е, где один из фаворитов — сборная Испании — примет неуступчивых шведов.

Испанцы трижды выигрывали футбольное евро. В том числе в 2008 и 2012 годах. Сейчас их тоже относят к числу фаворитов турнира. Но шведская сборная всегда была способна обирать очки у лидеров мирового футбола, тем более, что в составе команды есть суперфорвард — нестареющий Златан Ибрагимович.

Свой прогноз на эту игру дал тренер СДЮШОР по футболу Алексея Смертина Александр Грушин:

Испанцы, конечно, явные фавориты в этом матче. Но легкой прогулки у них, естественно, не будет. Все-таки ЕВРО-2020 — очень престижный турнир, а шведы всегда были крепкой командой и умели концентрироваться именно в таких соревнованиях. На чемпионате мира в России они дошли до четвертьфинала, а испанцы, напомню вылетели в 1/8, проиграв по пенальти сборной России. Кроме того, шведы вернули в сборную звездного Ибрагимовича. Думаю, что испанцы будут выигрыать по ходу матча 2:0, затем Ибрагимович забьет ответный мяч. Но встреча все равно завершится в пользу Испании — 2:1.

Напомним, что ранее еще один барнаульский тренер предсказывал победу Бельгии над Россией со счетом 2:1. Но матч в Санкт-Петербурге завершился разгромом команды Черчесова.

Владислав Немцев.