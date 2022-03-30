30 марта
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Спорт

Барнаульский центр единоборств «Топ Тим» присоединился к движению ГТО

Воспитанники и тренеры Центра смешанных единоборств​ Top​ Team​ Siberia успешно выполнили нормативы ГТО.

Барнаульский центр единоборств «Топ Тим».
Барнаульский центр единоборств «Топ Тим».
Вечерний Барнаул

Испытания проводились с 24 по 28 марта, и включили в себя тесты в гимнастическом блоке (подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения «лежа на спине», наклон вперёд из положения «стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье», прыжок в длину с места толчком двумя ногами), лёгкой атлетике, а также самообороне без оружия. Также участники прошли тест «Туристический поход», который предусматривает ориентирование на незнакомой местности, правильное укладывание рюкзака, установление палатки и преодоление препятствий.

Свои силы по выполнению комплекса проверили 36 человек, самому маленькому участнику — Теньшеву Матвею — 7 лет, самому старшему — Терещенко Алексею — 55 лет. ​ Удивительную стойкость, силу и дисциплинированность показывают как спортсмены младшего школьного возраста, так и их старшие коллеги, итоги испытаний впечатляют: на золотой знак отличия нормативы выполнили 8 участников, на серебро и бронзу — 21 и 7 соответственно.

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