Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июля 27°C
Спорт

Барнаульскому легкоатлету Сергею Шубенкову пришел ответ на письмо к Путину о катастрофе

На днях известный барнаульский барьерист Сергей Шубенков получил ответ на свое письмо президенту Владимиру Путину, которому почти месяц назад писал о катастрофе в отечественной легкой атлетике. Ответ получился по чиновничьи сухим и малосодержательным.

Сергей Шубенков.
Сергей Шубенков.
Олег Богданов.

Полученный документ Сергей Шубенков выставил в своем Instagram. Его составителем выступило Министерство спорта России, подпись стоит замруководителя ведомства Одеса Байсултанова.

Если кратко, то смысл таков: минспорт выделяет деньги на проведение всероссийских и региональных соревнований по легкой атлетике, создает инфраструктуру.

Все проблемы с всероссийской федерации ведомство попросило спортсменов улаживать самостоятельно.

«…вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных объединений, ровно как и вмешательство общественных объединений в деятельность органов государственной власти не допускается, за исключением случаев, предусмотренных указанным законом», — говорится в документе.

Сергей Шубенков на тренировке.
Сергей Шубенков на тренировке.
«Алтайский спорт» / www.altaisport.ru/

Сам Шубенков на вышеизложенное писал лишь несколько слов: «В двух словах: мы очень обеспокоены и в рамках закона помогает. Дальше — давайте сами».

Почему спортсмены написали Путину

Обращение к президенту страны трое российских спортсменов — Сергей Шубенков, Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) — написали в конце июня.

В нем они заявляли, что кризисная ситуация в отечественной легкой атлетике длится с 2015 года.

«За этот период времени неоднократно сменялись министр спорта РФ, руководитель Олимпийского комитета России и глава ВФЛА. Все это время мы регулярно слышали, что для защиты российских спортсменов сделано, делается и будет сделано все что только можно», — говорилось в письме.

Однако, по словам легкоатлета, сегодня спортсмены и тренеры «вовсе не могут реализовывать свой потенциал, так как с прошлой осени они лишены возможности выступать вне России даже в нейтральном статусе».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость