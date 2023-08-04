4 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Спорт

Барнаульскую саблистку требуют дисквалифицировать из-за скандала с украинской соперницей

Дисквалификации саблистки Анны Смирновой требует комитет Верховной рады Украины, сообщает "КП".

Поединок.
Поединок.
Соцсети

Украина требует отменить принятое ранее решение Международной федерации фехтования о дисквалификации своей спортсменки Ольги Харлан. Также в Раде хотят официальные извинения.

Кроме того, страна призывает пожизненно дисквалифицировать Смирнову, расценивая ее поступок как провокационный и противоречащий олимпийскому духу.

Напомним, на соревнованиях украинка Ольга Харлан одержала победу над Анной Смирновой из России, но отказалась жать сопернице руку. Вместо этого спортсменка направила на россиянку шпагу, что-то сказала ей и ушла.

После Харлан дисквалифицировали и сняли с ЧМ-2023, а позднее МОК пообещал Ольге дополнительную квоту на будущие Игры-2024, если та не пройдет отбор сама.

Также после произошедшего инцидента Международная федерация фехтования изменила правила. Обязательные рукопожатия после окончания поединков отменили, а спортсменам разрешат приветствовать друг друга на расстоянии.

Ранее известная биатлонистка пожаловалась на самочувствие во время сборов на Алтае.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость