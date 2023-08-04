Барнаульскую саблистку требуют дисквалифицировать из-за скандала с украинской соперницей

Украина требует отменить принятое ранее решение Международной федерации фехтования о дисквалификации своей спортсменки Ольги Харлан. Также в Раде хотят официальные извинения.

Кроме того, страна призывает пожизненно дисквалифицировать Смирнову, расценивая ее поступок как провокационный и противоречащий олимпийскому духу.

Напомним, на соревнованиях украинка Ольга Харлан одержала победу над Анной Смирновой из России, но отказалась жать сопернице руку. Вместо этого спортсменка направила на россиянку шпагу, что-то сказала ей и ушла.

После Харлан дисквалифицировали и сняли с ЧМ-2023, а позднее МОК пообещал Ольге дополнительную квоту на будущие Игры-2024, если та не пройдет отбор сама.

Также после произошедшего инцидента Международная федерация фехтования изменила правила. Обязательные рукопожатия после окончания поединков отменили, а спортсменам разрешат приветствовать друг друга на расстоянии.

Ранее известная биатлонистка пожаловалась на самочувствие во время сборов на Алтае.