Биатлон для больших и маленьких. Уникальная эстафета поколений пройдет в Барнауле

3 мая 2024 г. на биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва в программе краевых соревнований по летнему биатлону состоится эстафета поколений «Биатлон за СВОих», посвященная Дню Победы, а также поддержке российской армии, участвующей в СВО.

Организаторами мероприятия выступают министерство спорта Алтайского края, АКСОО «Союза ветеранов биатлона Алтая», ОО «Федерация биатлона Алтайского края», ГСОО «Барнаульская федерация биатлона», агрохолдинг «Гудвилл». Информационную поддержку, а также призовой фонд и питьевой режим участникам-спортсменам традиционно обеспечивает Барнаульский пивоваренный завод.

На старт выйдут биатлонисты всех возрастов: самые юные, которые только начинают свой спортивный путь, действующие чемпионы России и биатлонисты категории «мастерс». Возрастная категория по своему охвату максимальная — от 9 до 70 лет.

Такие соревнования проводятся только в Барнауле, уникальность их состоит в том, что в одной эстафете используется и пневматическое оружие, из которого стреляют младшие биатлонисты, и малокалиберные винтовки, из которых поражают мишени старшие участники соревнований.

Эстафетная гонка включает восемь этапов со стрельбой на двух рубежах. Эстафета передается от юных биатлонистов к более старшим участникам.

В командах — известные ветераны биатлона: заслуженный мастер спорта, чемпион мира Анатолий Жданович, победители международных соревнований Иван Лыжин и Владимир Толмачев.

3 мая 2024 г. состоится эстафета поколений «Биатлон за СВОих», посвященная Дню Победы. Фото: Виталий Барабаш.

Эстафета поколений — добрая традиция, которую хранят и чтут ветераны алтайского биатлона на протяжении многих лет.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а также ценные призы. Всех участников ждут подарки от агрохолдинга «Гудвилл», Барнаульского пивоваренного завода и «Союза ветеранов биатлона Алтая».

3 мая 2024 г. состоится эстафета поколений «Биатлон за СВОих», посвященная Дню Победы. Фото: Виталий Барабаш.

Начало соревнований — в 11.30, по адресу: Барнаул ул. Власихинская, 69 «Л».

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