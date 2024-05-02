2 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Спорт
Erid: F7NfYUJCUneLrWggEcHJ

Биатлон для больших и маленьких. Уникальная эстафета поколений пройдет в Барнауле

3 мая 2024 г. на биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва в программе краевых соревнований по летнему биатлону состоится эстафета поколений «Биатлон за СВОих», посвященная Дню Победы, а также поддержке российской армии, участвующей в СВО.

3 мая 2024 г. состоится эстафета поколений «Биатлон за СВОих», посвященная Дню Победы.
3 мая 2024 г. состоится эстафета поколений «Биатлон за СВОих», посвященная Дню Победы.
Фото: Виталий Барабаш.

Организаторами мероприятия выступают министерство спорта Алтайского края, АКСОО «Союза ветеранов биатлона Алтая», ОО «Федерация биатлона Алтайского края», ГСОО «Барнаульская федерация биатлона», агрохолдинг «Гудвилл». Информационную поддержку, а также призовой фонд и питьевой режим участникам-спортсменам традиционно обеспечивает Барнаульский пивоваренный завод.

На старт выйдут биатлонисты всех возрастов: самые юные, которые только начинают свой спортивный путь, действующие чемпионы России и биатлонисты категории «мастерс». Возрастная категория по своему охвату максимальная — от 9 до 70 лет.

Такие соревнования проводятся только в Барнауле, уникальность их состоит в том, что в одной эстафете используется и пневматическое оружие, из которого стреляют младшие биатлонисты, и малокалиберные винтовки, из которых поражают мишени старшие участники соревнований.

Эстафетная гонка включает восемь этапов со стрельбой на двух рубежах. Эстафета передается от юных биатлонистов к более старшим участникам.

В командах — известные ветераны биатлона: заслуженный мастер спорта, чемпион мира Анатолий Жданович, победители международных соревнований Иван Лыжин и Владимир Толмачев.

3 мая 2024 г. состоится эстафета поколений «Биатлон за СВОих», посвященная Дню Победы.
3 мая 2024 г. состоится эстафета поколений «Биатлон за СВОих», посвященная Дню Победы.
Фото: Виталий Барабаш.

Эстафета поколений — добрая традиция, которую хранят и чтут ветераны алтайского биатлона на протяжении многих лет.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а также ценные призы. Всех участников ждут подарки от агрохолдинга «Гудвилл», Барнаульского пивоваренного завода и «Союза ветеранов биатлона Алтая».

3 мая 2024 г. состоится эстафета поколений «Биатлон за СВОих», посвященная Дню Победы.
3 мая 2024 г. состоится эстафета поколений «Биатлон за СВОих», посвященная Дню Победы.
Фото: Виталий Барабаш.

Начало соревнований — в 11.30, по адресу: Барнаул ул. Власихинская, 69 «Л».

6+

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • ООО «Барнаульский пивоваренный завод»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость