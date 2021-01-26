Биатлонист из Алтайского края выступит за сборную России на чемпионате Европы

Чемпионат стартует 27 января в польском городе Душники-Здруй. В программе соревнований у мужчин и женщин индивидуальные (27 января) и спринтерские гонки (29 января), пасьют (30 января) и смешанные эстафеты (31 января).

«Уже решено, что Даниил Серохвостов индивидуальную гонку не побежит. Его задача — успешно выступить в спринте и пасьюте. Пока мы определились с составом на первую гонку, а там уже будем исходить из текущих условий. Наша задача — быть в тройке лучших команд турнира», — рассказал старший тренер резервной мужской сборной России Сергей Белозеров.