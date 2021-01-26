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27 января
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Спорт

Биатлонист из Алтайского края выступит за сборную России на чемпионате Европы

Биатлонист Даниил Серохвостов из Заринска выступит в составе сборной России на чемпионате Европы в Польше, пишет «Алтайский спорт».

Лыжные палки.
Лыжные палки.
CC0

Чемпионат стартует 27 января в польском городе Душники-Здруй. В программе соревнований у мужчин и женщин индивидуальные (27 января) и спринтерские гонки (29 января), пасьют (30 января) и смешанные эстафеты (31 января).

«Уже решено, что Даниил Серохвостов индивидуальную гонку не побежит. Его задача — успешно выступить в спринте и пасьюте. Пока мы определились с составом на первую гонку, а там уже будем исходить из текущих условий. Наша задача — быть в тройке лучших команд турнира», — рассказал старший тренер резервной мужской сборной России Сергей Белозеров.

Ранее сообщалось, что российских лыжников лишили бронзы из-за драки после финиша.

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