Близняшки Аверины после Игр решили заняться учебой и забросить художественную гимнастику

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о жестком разговоре с Ариной Авериной, которая хотела завершить выступления после Олимпиады в Токио, сообщает « Р-Спорт ».

Спортсменки — Арина и ее сестра Дина — намеревались оставить спорт и поступить в институт. Однако тренер резко отреагировала на это и в жесткой беседе убедила гимнасток отказаться от этой идеи.

«Позвонила мне Арина и говорит: «Ирина Александровна, вот мы придем 30-го числа». Я спросила: «Вы придете с букетиком цветов сказать, что вы заканчиваете?» Они сказали, что хотят пойти в экономический институт… Я сказала: «Минуточку, курица мокрая, тебя как страна встретила, как Лавров сказал твоей сестре «Дина, ты наше золото» и повел на сцену? Президент тебе сейчас будет вручать награду. Я сказала: «Вы как смеете, вы с ума сошли, вы будете подводить народ? — рассказала Винер-Усманова.

И добавила: «И вы будете мне говорить об этом? Убью, быстро на тренировку». И они пришли».

Тренировки продолжаются, пишет «Росбалт».

Игры

На Олимпиаде-2020 в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет остались без «золота». Дина Аверина уступила в борьбе за награду израильтянке Линой Ашрам. Арина Аверина осталась без медали, заняв четвертое место.

Как отмечают спортивные эксперты, программа, показанная Ашрам, была сложнее, нежели у ее российской конкурентки. А за потерю ленты судьи сняли предусмотренное спортивным регламентом «балльную сумму».

После Дина Аверина, выигравшая «серебро» на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике, призвала прекратить травлю в интернете израильтянки Линой Ашрам.