10 августа 24°C
﻿
Спорт

Гимнастка Аверина высказалась о травле ее соперницы из Израиля. Скандал в сети

Дина Аверина, выигравшая «серебро» на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике, призвала прекратить травлю в интернете израильтянки Линой Ашрам.

Гимнастки Дина и Арина Аверины.
Гимнастки Дина и Арина Аверины.
instagram.com/arishadina1998.

«Меня, как и Линой Ашрам, травят в соцсетях. Да, не все люди меня поддерживают. Мы ни в чем не виноваты — это дело судей. Мне жалко Линой — она ничего такого не сделала. Не надо ее травить», — приводит ее слова «Чемпионат.com».

Линой Ашрам в финальном выступлении уронила ленту, однако набрала в сумме больше баллов, чем Аверина, и завоевала золотую медаль, пишет «Росбалт». Многие «диванные эксперты» выразили несогласие с оценками судей.

«Досталось» и бывшей гимнастке Ляйсан Утяшевой от ее коллеги Алины Кабаевой.

Израильтянке помогло «феноменальное умение собраться в самый ответственный момент», написала Ляйсан в Instagram.

«Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду», — заявила мастер спорта и получила отповедь от олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Бывшая гимнастка, ныне возглавляющая совет директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», отметила, что при всем уважении к заслугам Ляйсан не может согласиться с ее «дифирамбами» в адрес золотой медалистки.

«Отмечу, что она (Утяшева) никогда не приносила России золотых медалей в личном многоборье. Ляйсан даже не была чемпионкой страны в многоборье. Комментировать несправедливое и позорное судейство в отношении Авериной в Токио и лишение ее золотой награды Утяшева не имеет никакого права», — сказала Кабаева.

Олимпийская чемпионка Игр в Афинах-2004 заявила, что израильтянка не причастна к предполагаемому судейству в свою пользу.

«Она (Линой) к этому скандалу не имеет никакого отношения, но она не „вырвала победу“, просто нашу спортсменку тупо и бесцеремонно лишили золотой медали», — сказала Кавбаева.

И хотя «Ашрам честно боролась и делала свое дело так, как она умеет», она в ходе упражнения выронила предмет, напомнила Кабаева.

На это Утяшева ответила, что имеет претензии не к гимнасткам, а к судьям. Она заявила, что нельзя решать политические вопросы за счет спортсменок.

«А умалять достоинства конкурента — это не по-спортивному», — отметила Ляйсан.

Между тем Дина Аверина и сама уронила ленту на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 года в Софии — и это не помешало ей взять «золото».

Напомним, Россия сенсационно, впервые за 25 лет, не получила «золота» Олимпийских игр в личном многоборье у «художниц».

Как отмечают спортивные эксперты, программа, показанная Ашрам, была сложнее, нежели у ее российской конкурентки. А за потерю ленты судьи сняли предусмотренное спортивным регламентом «балльную сумму».

Допинг Кабаевой

31 августа 2001-го карьера чемпионки мира по художественной гимнастике оказалась под угрозой. В допинг-пробах Алины Кабаевой и Ирины Чащиной нашли запрещенный препарат фуросемид, из-за чего она в итоге потеряла целый год, писали dni.ru.

«Это был несчастный случай, девочки приняли фальсифицированную пищевую добавку, в которой были следы фуросемида, безобидного мочегонного вещества, но, к сожалению, это вещество относится к допинговым, потому что с его помощью маскируют прием тяжелых анаболических стероидов», — так комментировали ситуацию специалисты по спортивной медицине.

Олимпийский комитет России пытался отстоять спортсменок, но все было тщетно. Итог — дисквалификация на год и лишение всех наград и титулов. Кабаева потеряла в общей сложности четыре золотых медали чемпионатов мира. Чащина потеряла титул чемпионки мира и серебряного призера чемпионатов мира.

Олимпиада.
Олимпиада.
kremlin.ru
Смотрите также
Только самые важные новости! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость