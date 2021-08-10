Гимнастка Аверина высказалась о травле ее соперницы из Израиля. Скандал в сети

«Меня, как и Линой Ашрам, травят в соцсетях. Да, не все люди меня поддерживают. Мы ни в чем не виноваты — это дело судей. Мне жалко Линой — она ничего такого не сделала. Не надо ее травить», — приводит ее слова «Чемпионат.com».

Линой Ашрам в финальном выступлении уронила ленту, однако набрала в сумме больше баллов, чем Аверина, и завоевала золотую медаль, пишет «Росбалт». Многие «диванные эксперты» выразили несогласие с оценками судей.

«Досталось» и бывшей гимнастке Ляйсан Утяшевой от ее коллеги Алины Кабаевой.

Израильтянке помогло «феноменальное умение собраться в самый ответственный момент», написала Ляйсан в Instagram.

«Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду», — заявила мастер спорта и получила отповедь от олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Бывшая гимнастка, ныне возглавляющая совет директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», отметила, что при всем уважении к заслугам Ляйсан не может согласиться с ее «дифирамбами» в адрес золотой медалистки.

«Отмечу, что она (Утяшева) никогда не приносила России золотых медалей в личном многоборье. Ляйсан даже не была чемпионкой страны в многоборье. Комментировать несправедливое и позорное судейство в отношении Авериной в Токио и лишение ее золотой награды Утяшева не имеет никакого права», — сказала Кабаева.

Олимпийская чемпионка Игр в Афинах-2004 заявила, что израильтянка не причастна к предполагаемому судейству в свою пользу.

«Она (Линой) к этому скандалу не имеет никакого отношения, но она не „вырвала победу“, просто нашу спортсменку тупо и бесцеремонно лишили золотой медали», — сказала Кавбаева.

И хотя «Ашрам честно боролась и делала свое дело так, как она умеет», она в ходе упражнения выронила предмет, напомнила Кабаева.

На это Утяшева ответила, что имеет претензии не к гимнасткам, а к судьям. Она заявила, что нельзя решать политические вопросы за счет спортсменок.

«А умалять достоинства конкурента — это не по-спортивному», — отметила Ляйсан.

Между тем Дина Аверина и сама уронила ленту на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 года в Софии — и это не помешало ей взять «золото».

Напомним, Россия сенсационно, впервые за 25 лет, не получила «золота» Олимпийских игр в личном многоборье у «художниц».

Как отмечают спортивные эксперты, программа, показанная Ашрам, была сложнее, нежели у ее российской конкурентки. А за потерю ленты судьи сняли предусмотренное спортивным регламентом «балльную сумму».

Допинг Кабаевой

31 августа 2001-го карьера чемпионки мира по художественной гимнастике оказалась под угрозой. В допинг-пробах Алины Кабаевой и Ирины Чащиной нашли запрещенный препарат фуросемид, из-за чего она в итоге потеряла целый год, писали dni.ru.

«Это был несчастный случай, девочки приняли фальсифицированную пищевую добавку, в которой были следы фуросемида, безобидного мочегонного вещества, но, к сожалению, это вещество относится к допинговым, потому что с его помощью маскируют прием тяжелых анаболических стероидов», — так комментировали ситуацию специалисты по спортивной медицине.

Олимпийский комитет России пытался отстоять спортсменок, но все было тщетно. Итог — дисквалификация на год и лишение всех наград и титулов. Кабаева потеряла в общей сложности четыре золотых медали чемпионатов мира. Чащина потеряла титул чемпионки мира и серебряного призера чемпионатов мира.