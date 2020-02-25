Боец Емельяненко опубликовал фото с тренировочного поединка с Кадыровым

Фото с тренировки боксер поделился в своем Instagram.

«Рамзан за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!» — поделился Емельяненко в подписи к фото, где он и Кадыров позируют в боевой стойке.

В комментариях к посту пользователи соцсети попросили боксера рассказать о результатах поединка. Некоторые предположили, что Емельяненко мог поддаться Кадырову, чтобы уберечься от проблем, пишет ura.ru.

В декабре 2019-го Кадыров заявил, что желает «преподнести урок мастерства» Емельяненко и вызвал его на бой. Емельяненко принял вызов главы Чечни и предложил ему выбрать место поединка и определить его правила, пишет RNS.

Драка перед боем

В январе городской суд Анапы арестовал на семь суток российского бойца ММА Александра Емельяненко по статье о хулиганстве.

Емельяненко задержали на базе отдыха «Спорт» в Анапе.

Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и демонстрировал неадекватное поведение. В отношении Емельяненко составили административный протокол за мелкое хулиганство.

О бойце

В ноябре 2016 года Александр Емельяненко был освобожден из колонии, где отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта. А ранее, по словам его знаменитого брата Федора, Александр уже сидел в колонии, куда попал в 18 лет.

В Барнауле Емельяненко известен еще и своим дебошем в самолете рейса «Москва-Барнаул», за который ему пришлось заплатить штраф. А также «пьяным мастер-классом», показанным в одном из торговых центров.