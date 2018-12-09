Более 10 тысяч барнаульцев пришли посмотреть на огонь Универсиады-2019

8 декабря Барнаул принимал эстафету огня Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске. Движение факелоносцев началось с новой набережной Оби, прошло через центр города и завершилось на площади Сахарова. Несмотря на холодную погоду посмотреть на это пришло множество людей. По подсчетам организаторов их было более 10 тысяч человек.

Как уже сообщал altapress.ru, эстафета огня Универсиады в Барнауле состояла из 25 этапов, по количеству участвовавших факелоносцев. Среди них были спортсмены, общественники, журналисты, краевые и городские чиновники. Каждому их них предстояло пробежать от 110 до 200 метров.

По словам Стеллы Алексеевой, заместителя руководителя исполнительной дирекции ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года, легкоатлетического отбора среди факелоносцев не было. Главное для них в комфортном и неспешном темпе пробежать свою дистанцию. Особой спортивной подготовки для этого не требовалось.

Эстафета огня зимней Универсиады-2019 в Барнауле пресс-служба Всемирной зимней универсиады

Самый большой этап был у известного биатлониста, чемпиона мира и олимпийских игр в индивидуальной гонке на 20 километров Сергея Тарасова. Он же и зажег огонь Универсиады-2019 на площади Сахарова.

Когда пройдут соревнования?

Соревнования начнутся 2 марта в Красноярске и продлятся 10 дней. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горные лыжи, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание, фристайл, хоккей, хоккей с мячом и шорт-трек.

К участию в соревнованиях допускаются студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, получившие академическую степень или диплом в год, предшествующий универсиаде.

Эстафета огня зимней Универсиады-2019 в Барнауле пресс-служба Всемирной зимней универсиады

Шансы отобраться на соревнования есть у трех наших спортсменов: горнолыжника Олега Жудина, сноубордиста Дениса Абаскалов и лыжницы Яны Кирпиченко.

Еще 20 человек поедут в Красноярск в роли судей и инструкторов.