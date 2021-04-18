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Спорт

«Большой праздник и исторический день». Томенко поздравил БК «Барнаул» с яркой победой в Суперлиге-2

Губернатор края Виктор Томенко высоко оценил победу баскетболистов клуба «Барнаул» в финальном матче Суперлиги-2. Напомним, что барнаульцы победили в финале своего соперника, команду «Чебоксарские ястребы», со счетом 91:71 и вышли в Суперлигу-1.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

По мнению Виктора Томенко, который сам хорошо играет в баскетбол и разбирается в нем, это был исторический день и большая победа. Он поздравил баскетболистов с важным достижением на своей страничке в Instagram.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Впервые в нашей истории баскетболисты Алтайского края завоевали золото! Долго шли к этой победе! Это были яркие игры, которые подарили нам огромное удовольствие. Молодцы, что собрались и не потеряли веру в себя! Показали все, за что мы любим баскетбол — была потрясающе красивая игра и очень сильные эмоции! Это большой праздник и исторический день для всех любителей баскетбола в Алтайском крае!

Барнаульцы в первом матче на выезде уступили своему сопернику с разницей в 10 очков (81:91). Однако в ответном поединке выиграли за явным преимуществом.

Теперь министру финансов Алтайского края Данилу Ситникову необходимо найти в бюджете дополнительные средства, чтобы БК «Барнаул» в следующем сезоне принял участие в Суперлиге-1.

Бюджет клуба может составить от 60 до 100 млн рублей. Сформировать его планируется как за счет краевого бюджета, так и при помощи спонсоров.

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