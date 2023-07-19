Большой спорткомплекс построят на правом берегу Оби

Данный комплекс будет размещен в рекреационной зоне. Информация о нем уже доступна на сайте ГИС Торги. Стартовая цена лота составляла 19,53 млн рублей.
На аукционе принимали участие две организации: «Агроинвест» (представитель - Татьяна Саблина) и СК "Альянс" (представители - Иван Колтаков и Зелимхан Сусуркаев).
Победителем стал "Агроинвест". Организация заплатила 20,12 млн рублей. Договор заключат на срок более десяти лет.
Кроме того, есть информация о том, что собственность на данном участке земли пока не разграничена. Рядом находится автомобильная трасса, которая пересекается рекой Талая. Неподалеку три пляжа, заправки, автомобильные дилерские центры, остановки общественного транспорта.
Также проект развития данного района предусматривает строительство новой улицы, которая будет иметь районное значение, пишет «Толк».
Ранее сообщалось, что AKTIVO делает доступными инвестиции в коммерческую недвижимость.