Чемпионат мира по хоккею с мячом в Сибири перенесли из-за коронавируса

Международная федерация по хоккею с мячом (FIB) объявила о решении перенести чемпионат мира, который проходит в Иркутской области, пишет « Сибирь.Реалии ».

Соответствующее заявление появилось после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что эпидемия коронавируса переросла в пандемию.

«Мы не хотим рисковать чемпионатом мира. Возможно, его не удастся провести наилучшим образом прямо сейчас. Мы уже получили сообщение от Казахстана об отказе от участия, и мы знаем, что среди других команд есть также опасения поехать далеко и общаться с большими толпами», — заявил президент FIB Борис Скрынник.

При этом уточняется, что пока речь идет о переносе чемпионата на другую дату — предположительно, на октябрь.

По словам Скрынника, благодаря этому решению федерация сможет провести хороший и честный турнир в Иркутске, с лучшими условиями и с лучшими командами. Сейчас этого не позволяет сделать «разрушительный импульс».