Чемпионат мира по хоккею с мячом в Сибири перенесли из-за коронавируса

Соответствующее заявление появилось после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что эпидемия коронавируса переросла в пандемию.
«Мы не хотим рисковать чемпионатом мира. Возможно, его не удастся провести наилучшим образом прямо сейчас. Мы уже получили сообщение от Казахстана об отказе от участия, и мы знаем, что среди других команд есть также опасения поехать далеко и общаться с большими толпами», — заявил президент FIB Борис Скрынник.
При этом уточняется, что пока речь идет о переносе чемпионата на другую дату — предположительно, на октябрь.
По словам Скрынника, благодаря этому решению федерация сможет провести хороший и честный турнир в Иркутске, с лучшими условиями и с лучшими командами. Сейчас этого не позволяет сделать «разрушительный импульс».
В Иркутской области успели провести матчи группы B чемпионата мира. В них приняли участие сборные Нидерландов, Венгрии, Чехии, Украины, Швейцарии, Японии, Латвии, Словакии, Сомали и Монголии. Победу в группе одержала сборная Венгрии.
С 29 марта в Иркутске должны были начаться матчи группы А. Участвовать в них должны были сборные из России, Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Эстонии. В начале апреля предполагалось провести финальные матчи.