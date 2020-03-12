Коронавирус обнаружили у футболиста итальянского «Ювентуса»

Отмечается, что болезнь у защитника «Ювентуса» протекает бессимптомно. В команде проводят необходимые процедуры, в том числе изоляцию всех, кто имел контакт с Ругани.
Ранее в итальянской серии, А объявили о приостановке футбольного чемпионата из-за коронавируса.
Пандемия
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса имеет характер пандемии.
По его словам, в ВОЗ ожидают, что количество случаев, смертей и число затронутых болезнью стран увеличится.
В Алтайском крае работают «горячие линии» о коронавирусе.