Коронавирус обнаружили у футболиста итальянского «Ювентуса»

Коронавирус выявили у футболиста итальянского «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщает « Матч » со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что болезнь у защитника «Ювентуса» протекает бессимптомно. В команде проводят необходимые процедуры, в том числе изоляцию всех, кто имел контакт с Ругани.

Ранее в итальянской серии, А объявили о приостановке футбольного чемпионата из-за коронавируса.

Пандемия

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса имеет характер пандемии.

По его словам, в ВОЗ ожидают, что количество случаев, смертей и число затронутых болезнью стран увеличится.

В Алтайском крае работают «горячие линии» о коронавирусе.