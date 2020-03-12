Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 марта -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Коронавирус обнаружили у футболиста итальянского «Ювентуса»

Коронавирус выявили у футболиста итальянского «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщает «Матч» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Мяч. Стадион. Футбол
Мяч. Стадион. Футбол
СС0

Отмечается, что болезнь у защитника «Ювентуса» протекает бессимптомно. В команде проводят необходимые процедуры, в том числе изоляцию всех, кто имел контакт с Ругани.

Ранее в итальянской серии, А объявили о приостановке футбольного чемпионата из-за коронавируса.

Пандемия

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса имеет характер пандемии.

По его словам, в ВОЗ ожидают, что количество случаев, смертей и число затронутых болезнью стран увеличится.

В Алтайском крае работают «горячие линии» о коронавирусе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость